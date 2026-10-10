Serie B, il Pisa travolge il Vicenza 3-0 e sale al settimo posto: Palermo sempre primo a +4. Risultati e classifica aggiornata

Il Pisa cala il tris e rilancia le proprie ambizioni in Serie B. La formazione nerazzurra supera 3-0 il L.R. Vicenza in trasferta, nella sfida valida per la sesta giornata di campionato, conquistando tre punti preziosi che le consentono di salire a quota 10 e raggiungere il settimo posto in classifica.

In vetta resta saldamente il Palermo di Filippo Inzaghi, protagonista del successo per 4-2 sul campo dell’Empoli. I rosanero comandano con 16 punti, quattro in più del Südtirol, fermato sullo 0-0 dall’Ascoli.





Vicenza-Pisa 0-3, decidono Pittarello, Calabresi e Rao

Il Pisa indirizza la partita già nel primo tempo, trovando il vantaggio al 19′ con Filippo Pittarello.

La formazione nerazzurra riesce a conservare il risultato fino all’intervallo e, nella ripresa, trova il raddoppio con Arturo Calabresi, a segno al 48′.

Il Vicenza prova a rimanere in partita, ma nel recupero arriva anche la terza rete degli ospiti.

Al 92′ è Emanuele Rao a firmare il definitivo 3-0, completando una vittoria importante per il Pisa.

Con questo successo, i nerazzurri raggiungono quota 10 punti dopo sei giornate, con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Situazione più complicata per il Vicenza, che resta fermo a cinque punti e occupa il sedicesimo posto.

Palermo sempre più capolista: quattro punti di vantaggio sul Südtirol

Il risultato di Vicenza non modifica gli equilibri in testa alla classifica, dove continua a comandare il Palermo.

La squadra di Inzaghi ha conquistato la quinta vittoria stagionale battendo l’Empoli per 4-2, portandosi a quota 16 punti.

Alle spalle dei rosanero c’è il Südtirol, secondo con 12 punti dopo il pareggio senza reti contro l’Ascoli.

Seguono Mantova e Ascoli a quota 11, mentre Avellino, Modena, Pisa e Benevento sono appaiate a 10 punti.

La classifica resta comunque provvisoria, considerando che alcune formazioni devono ancora disputare la propria partita della sesta giornata.

Serie B, i risultati della sesta giornata

Venerdì 9 ottobre

Avellino-Sampdoria 4-1

Sabato 10 ottobre

Benevento-Cesena 2-0

Empoli-Palermo 2-4

Virtus Entella-Juve Stabia 1-1

Südtirol-Ascoli 0-0

L.R. Vicenza-Pisa 0-3

Ancora da disputare

Arezzo-Cremonese

Catanzaro-Mantova

Padova-Carrarese

Modena-Hellas Verona

Serie B, la classifica aggiornata dopo Vicenza-Pisa

Palermo – 16 punti (6 gare)

Südtirol – 12 punti (6 gare)

Mantova – 11 punti (5 gare)

Ascoli – 11 punti (6 gare)

Avellino – 10 punti (6 gare)

Modena – 10 punti (5 gare)

Pisa – 10 punti (6 gare)

Benevento – 10 punti (6 gare)

Hellas Verona – 7 punti (5 gare)

Padova – 7 punti (5 gare)

Cesena – 7 punti (6 gare)

Virtus Entella – 6 punti (6 gare)

Empoli – 6 punti (6 gare)

Arezzo – 6 punti (5 gare)

Cremonese – 5 punti (5 gare)

L.R. Vicenza – 5 punti (6 gare)

Sampdoria – 4 punti (6 gare)

Catanzaro – 3 punti (5 gare)

Juve Stabia – 2 punti (6 gare)

Carrarese – 1 punto (5 gare)

Classifica aggiornata al risultato di L.R. Vicenza-Pisa 0-3. Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Serie B, il Pisa si rilancia. Palermo davanti a tutti

La vittoria del Pisa rappresenta uno dei risultati più significativi del sabato di Serie B. I nerazzurri agganciano il gruppo delle squadre a quota 10 punti e si avvicinano alle prime posizioni.

Il Palermo, però, continua a dettare il ritmo del campionato. Con cinque successi e un pareggio nelle prime sei giornate, la formazione di Inzaghi resta imbattuta e conserva quattro punti di vantaggio sulla seconda.

La sesta giornata deve ancora completarsi, ma il segnale lanciato dai rosanero è evidente: il Palermo continua a vincere e mantiene saldamente il comando della Serie B.