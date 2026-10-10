Palermo, Corona decisivo al 96′: il talento rosanero salva l’Entella contro la Juve Stabia. Gli Highlights

Un gol al 96′, un pareggio conquistato all’ultimo respiro e la firma di un calciatore di proprietà del Palermo. È Corona il grande protagonista del finale di Virtus Entella-Juve Stabia, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B, terminata con il risultato di 1-1.

L’attaccante palermitano, attualmente in prestito dai rosanero alla formazione ligure, ha realizzato la rete che ha permesso alla squadra allenata da Chiappella di evitare la sconfitta e conquistare un punto prezioso, salendo a quota sei in classifica.





Una gioia per l’Entella, ma anche un segnale positivo per il Palermo, che continua a seguire il percorso di crescita del proprio giovane attaccante.

Corona decisivo al 96′: il gol che salva l’Entella

La partita sembrava ormai destinata a concludersi con il successo della Juve Stabia. Le Vespe erano avanti 1-0 e stavano assaporando una vittoria importante, quando nell’ultima azione dell’incontro è arrivato l’episodio decisivo.

Al 96′, sugli sviluppi di un cross di Mezzoni, il portiere gialloblù Boer non è riuscito a trattenere il pallone. Corona si è fatto trovare pronto, intervenendo sulla sfera e depositandola in rete a porta vuota.

Un gol da attaccante vero, realizzato con opportunismo e tempismo, che ha cambiato il destino della partita proprio quando sembrava non esserci più tempo per recuperare.

La rete del calciatore di proprietà del Palermo ha fissato il risultato sull’1-1, facendo esplodere di gioia la formazione biancoceleste.

Palermo, il giovane attaccante lascia il segno in Serie B

Per Corona, il gol contro la Juve Stabia rappresenta un momento significativo della sua esperienza in prestito alla Virtus Entella.

L’attaccante palermitano sta affrontando una stagione importante per il proprio percorso di crescita, con l’opportunità di confrontarsi con le difficoltà e il livello competitivo della Serie B.

La rete realizzata in pieno recupero dimostra soprattutto la capacità di farsi trovare pronto nei momenti decisivi.

Per il Palermo, proprietario del cartellino, si tratta di un segnale incoraggiante. L’esperienza in Liguria può rappresentare un passaggio utile per accumulare minuti, esperienza e maturità calcistica.

Entella-Juve Stabia 1-1, Chiappella conquista un punto in extremis

Il pareggio consente alla Virtus Entella di raggiungere quota sei punti dopo altrettante giornate di campionato.

Un risultato maturato al termine di una sfida dal finale particolarmente movimentato, segnata anche dalle proteste della Juve Stabia per un episodio arbitrale avvenuto pochi istanti prima del gol.

Al 95′, infatti, Kumi è finito a terra nell’area ligure dopo un contatto con Lucas Felippe, ma l’arbitro Drigo ha deciso di ammonire il calciatore campano per simulazione, senza concedere il rigore richiesto dagli ospiti.

Sull’azione successiva è arrivata la rete di Corona, che ha trasformato una possibile sconfitta dell’Entella in un pareggio.

Per la Juve Stabia resta l’amarezza di una vittoria sfumata proprio negli ultimi secondi.

Corona, una rete che fa sorridere anche il Palermo

Il protagonista della serata resta dunque Corona, capace di incidere sul risultato con una giocata decisiva.

Il suo gol assume un significato particolare anche in chiave rosanero: il Palermo può guardare con interesse alle prestazioni di un proprio calciatore che sta cercando di ritagliarsi spazio nel campionato cadetto.

Da Palermo a Chiavari, Corona lascia il segno: al 96′ firma il pareggio dell’Entella contro la Juve Stabia e regala un punto prezioso alla squadra di Chiappella.