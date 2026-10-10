Palermo Primavera, 0-0 contro il Frosinone. De Angelis: «Meritavamo di vincere, i ragazzi stanno crescendo»

Il Palermo Primavera torna dalla trasferta contro il Frosinone con un pareggio a reti bianche e qualche rimpianto. La formazione allenata da Stefano De Angelis ha chiuso sullo 0-0 la sfida valida per la quarta giornata del Campionato Primavera 2 Cisalfa Sport, Girone B, stagione 2026/2027.

Una gara nella quale i giovani rosanero sono riusciti a costruire diverse occasioni offensive, senza però trovare la precisione necessaria per sbloccare il risultato. Al termine dell’incontro, il tecnico del Palermo ha commentato la prestazione ai microfoni ufficiali del club, sottolineando il rammarico per i due punti mancati ma anche i segnali di crescita della squadra.





De Angelis: «Una partita che dovevamo e volevamo vincere»

L’allenatore rosanero ha analizzato l’andamento della sfida, evidenziando le difficoltà incontrate negli ultimi metri.

«Una partita che dovevamo e volevamo vincere, nella quale siamo riusciti a presentarci più volte nell’area avversaria, senza però trovare la necessaria precisione nell’ultimo passaggio o nella conclusione in porta».

Il Palermo è dunque riuscito a sviluppare la propria manovra e a raggiungere con continuità la zona offensiva, ma non è stato sufficientemente concreto nelle situazioni decisive.

«Resta il rammarico, ma i ragazzi stanno crescendo»

Nonostante la delusione per il risultato, De Angelis ha voluto mettere in evidenza gli aspetti positivi della prestazione, soprattutto sul piano della maturazione collettiva.

«Rimane il rammarico per non aver conquistato i tre punti, ma anche la consapevolezza della crescita che i ragazzi stanno dimostrando sotto il profilo tecnico-tattico e della mentalità».

Un percorso di crescita che rappresenta un elemento importante per la Primavera rosanero, chiamata a consolidare i progressi mostrati nelle prime giornate di campionato.

«La delusione dei ragazzi dimostra quanto volessero vincere»

Il tecnico ha infine raccontato lo stato d’animo dei suoi calciatori al termine dell’incontro, sottolineando quanto la squadra desiderasse conquistare l’intera posta in palio.

«La delusione e la rabbia sui loro volti al termine della gara testimoniano quanto desiderassero ottenere una vittoria che, per quanto espresso in campo, avremmo ampiamente meritato».

Parole che testimoniano la determinazione del gruppo rosanero, uscito dal campo con la consapevolezza di aver disputato una buona partita, ma senza essere riuscito a trasformare la prestazione in una vittoria.

Il Palermo Primavera deve così accontentarsi di un punto sul campo del Frosinone. Per De Angelis resta il rammarico per le occasioni non concretizzate, accompagnato però dalla soddisfazione per i miglioramenti mostrati dai suoi ragazzi sotto il profilo tecnico, tattico e mentale.