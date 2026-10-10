Empoli-Palermo 2-4, Marco Fortin: «Rosanero strameritatamente vincitori. Mattia aveva parato il rigore, peccato per la ripetizione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
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Il Palermo espugna il Castellani superando l’Empoli per 4-2, al termine di una sfida ricca di emozioni. Tra i protagonisti della giornata anche Mattia Fortin, portiere rosanero, sostenuto dagli spalti dal padre Marco Fortin, ex estremo difensore con un passato anche in Serie A.

Proprio Marco Fortin, intervenuto ai microfoni di PianetaSerieB al termine della partita, ha commentato la prestazione della squadra di Filippo Inzaghi, soffermandosi anche sull’episodio del calcio di rigore inizialmente parato dal figlio e successivamente fatto ripetere.


Marco Fortin: «Il Palermo ha strameritato di vincere»

L’ex portiere ha esordito sottolineando la superiorità mostrata dai rosanero nel corso della partita, elogiando la qualità del gioco espresso e la capacità di reagire dopo essere andati in svantaggio.

«Beh, diciamo che oggi il Palermo ha strameritato di vincere, ha avuto veramente un numero incredibile di palle gol, ha mostrato grande qualità, grande padronanza del gioco e poi si era messa male, però poi sono stati bravi».

Un giudizio netto quello espresso da Marco Fortin, che ha riconosciuto i meriti della formazione di Inzaghi nella conquista dei tre punti.

«Mattia aveva anche parato un rigore»

Nel corso dell’intervista concessa a PianetaSerieB, Marco Fortin si è soffermato anche sulla prestazione del figlio Mattia, protagonista tra i pali del Palermo.

«Mattia oggi non ha fatto grandi cose, ha preso due gol su rigore, però uno l’aveva anche parato. Credo che l’importante sia portare a casa il risultato, per il Palermo i tre punti erano troppo importanti».

Parole che mettono in evidenza come, al di là della prestazione individuale, la priorità fosse conquistare una vittoria fondamentale per il cammino dei rosanero.

«Per un portiere il rigore è un’occasione in cui ha tutto da guadagnare»

Interrogato sulle emozioni provate da padre ed ex portiere in occasione del rigore respinto da Mattia, Marco Fortin ha spiegato il particolare significato di questi momenti per chi difende la porta.

«Ma diciamo che è l’unica occasione dove il portiere ha tutto da guadagnare e niente da perdere, quindi c’è sempre la soddisfazione».

L’ex estremo difensore ha poi espresso rammarico per la decisione di far ripetere il tiro dal dischetto.

«Peccato che l’abbia fatto ripetere».

I complimenti al portiere dell’Empoli

In chiusura, ai microfoni di PianetaSerieB, Marco Fortin ha voluto rivolgere un riconoscimento anche all’estremo difensore avversario, protagonista di una prestazione importante nonostante i quattro gol subiti.

«Però oggi vorrei fare i complimenti al portiere dell’Empoli, che ha fatto una partita super, veramente, veramente complimenti».

Un gesto di sportività da parte dell’ex portiere di Serie A, che ha voluto evidenziare anche i meriti dell’avversario.

Le dichiarazioni rilasciate a PianetaSerieB raccontano dunque la soddisfazione di Marco Fortin per il successo del Palermo, ma anche lo sguardo di chi conosce bene il ruolo del portiere e le difficoltà che comporta.

Per Mattia Fortin un’altra giornata importante con la maglia rosanero, conclusa con una vittoria per 4-2 che permette alla squadra di Inzaghi di proseguire il proprio percorso in testa alla classifica.

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