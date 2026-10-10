Empoli-Palermo 2-4, gli highlights: rimonta spettacolare dei rosanero, quattro gol e tante emozioni al Castellani (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
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Il Palermo continua a vincere e lo fa al termine di una partita ricca di emozioni. La formazione allenata da Filippo Inzaghi supera 4-2 l’Empoli allo stadio Carlo Castellani, conquistando tre punti preziosi e confermandosi in vetta alla classifica di Serie B. Una sfida caratterizzata da numerose occasioni da gol, due calci di rigore per i padroni di casa e una grande reazione dei rosanero.

Empoli-Palermo 2-4: gli highlights della partita


Il Palermo parte con grande intensità, prendendo in mano il gioco e costruendo numerose opportunità per sbloccare il risultato. Nonostante la superiorità mostrata nella prima frazione, i rosanero non riescono a concretizzare e le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa arriva la svolta. Al 50′ l’arbitro Marinelli, dopo una revisione al VAR, assegna un calcio di rigore all’Empoli per un fallo di mano di Ceccaroni. Dal dischetto Saporiti non sbaglia, portando in vantaggio la formazione toscana.

Il gol subito non abbatte il Palermo, che reagisce con carattere e ribalta il risultato grazie alle reti di Pohjanpalo, Palumbo e Johnsen.

L’Empoli prova a riaprire la partita con un altro calcio di rigore, questa volta trasformato da Popov, ma i rosanero trovano il gol della sicurezza con Tommaso Cassandro, autore della sua prima rete con la maglia del Palermo, che fissa il punteggio sul definitivo 2-4.

Palermo, una vittoria di carattere

Una prestazione offensiva importante per la squadra di Inzaghi, capace di creare tantissime occasioni e di reagire immediatamente allo svantaggio.

Il tecnico rosanero, nel postpartita, ha sottolineato la qualità del gioco espresso, evidenziando però la necessità di migliorare nella finalizzazione per evitare di lasciare aperte partite dominate sul piano delle opportunità costruite.

Il successo del Castellani permette al Palermo di proseguire il proprio percorso in testa alla classifica, in attesa della prossima trasferta contro il Mantova.

Rivivi tutte le emozioni di Empoli-Palermo 2-4: guarda gli highlights della partita, i sei gol e le azioni più importanti della sfida del Castellani.

 

 

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