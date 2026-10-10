Empoli-Palermo 2-4, Cassandro: «Felice per il primo gol in rosanero. Abbiamo imposto il nostro gioco, ora testa al Mantova»

Il Palermo espugna il Castellani battendo l’Empoli per 4-2 e conquista tre punti preziosi per proseguire il proprio cammino in testa alla classifica di Serie B. Tra i protagonisti della vittoria rosanero c’è Tommaso Cassandro, autore della quarta rete della formazione allenata da Filippo Inzaghi, la prima con la maglia del Palermo.

Al termine della partita, il difensore è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della società rosanero, analizzando la prestazione della squadra, raccontando le emozioni per il gol e guardando già alla prossima trasferta contro il Mantova.





Cassandro: «Abbiamo imposto il nostro gioco fin dall’inizio»

Il difensore rosanero ha espresso soddisfazione per la vittoria e per l’atteggiamento mostrato dalla squadra sul campo dell’Empoli.

«Sicuramente positiva, siamo riusciti a venire qua e imporre il nostro gioco fin dall’inizio. Siamo contenti di questo e ancora di più di aver portato a casa questi tre punti fondamentali. Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione e del risultato».

Cassandro ha però sottolineato come ci siano ancora alcuni aspetti sui quali lavorare, soprattutto alla luce di quanto accaduto nella ripresa.

«Sappiamo che possiamo migliorare sicuramente su due o tre aspetti che si sono visti soprattutto nel secondo tempo, però siamo contenti della prestazione e della vittoria di squadra».

«In Serie B tutte le partite sono difficili e insidiose»

Interrogato sulla sensazione vissuta in campo durante i momenti in cui il Palermo, nonostante le numerose occasioni create, non riusciva a sbloccare il risultato, Cassandro ha evidenziato le difficoltà del campionato cadetto.

«Sappiamo che in Serie B tutte le partite sono difficili e insidiose. Venire qua con un cambio allenatore, con un cambio modulo, c’era un’insidia all’inizio, ma abbiamo approcciato bene dopo queste tre settimane di sosta».

Il difensore ha quindi ribadito l’importanza di mantenere la propria identità di gioco indipendentemente dall’andamento del risultato.

«Quindi dobbiamo essere contenti e fiduciosi di questo cammino che stiamo intraprendendo e dobbiamo sicuramente continuare su questa strada e sapere che, anche quando andiamo in vantaggio o in svantaggio, dobbiamo continuare a proporre il nostro gioco e che i risultati arriveranno».

Il primo gol con il Palermo: «Contento di aver aiutato la squadra»

Uno dei momenti più importanti della giornata è stato proprio il gol di Cassandro, che ha realizzato la rete del definitivo 4-2, trovando la prima marcatura con la maglia rosanero.

Il calciatore ha raccontato le proprie emozioni ai microfoni della società, sottolineando soprattutto il valore del successo collettivo.

«Sicuramente sono positive, sono contento di aver aiutato la squadra anche in fase realizzativa. Speravo di non prendere gol, sinceramente, questa partita, però siamo contenti di aver fatto due gol in più dell’avversario in un campo, come ho detto prima, difficile e ostico».

Poi un pensiero immediato al prossimo impegno di campionato.

«Quindi continuiamo così e siamo pronti per Mantova».

«Siamo un gruppo affiatato e convinto dei propri mezzi»

In chiusura, Cassandro si è soffermato sulla preparazione della prossima sfida contro il Mantova, ribadendo la necessità di analizzare quanto accaduto a Empoli senza perdere la fiducia acquisita attraverso i risultati.

«Come tutte le settimane, dobbiamo sicuramente guardare il bicchiere mezzo pieno, sia in maniera positiva che negativa, quindi essere contenti della prestazione e andare a migliorare le lacune che abbiamo durante i 90 minuti, però con la serenità e la fiducia di essere un gruppo affiatato e convinto dei propri mezzi».

Una vittoria importante, dunque, per il Palermo di Inzaghi, che torna dalla Toscana con tre punti e con la soddisfazione del primo gol rosanero di Tommaso Cassandro. Il difensore guarda già avanti, consapevole che il percorso della squadra passa dalla capacità di continuare a migliorare senza perdere la propria identità.