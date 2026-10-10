Serie B, Vicenza-Pisa 0-3: gli highlights del match
Il Pisa conquista una netta vittoria per 3-0 sul campo del Vicenza, imponendosi grazie alle reti di Pittarello, Calabresi e Rao. Una prestazione convincente per la formazione nerazzurra, capace di colpire nei momenti chiave della partita.
A sbloccare il risultato è Pittarello al 19′, portando avanti il Pisa nel primo tempo. In avvio di ripresa, al 48′, Calabresi firma il raddoppio, indirizzando ulteriormente la gara a favore degli ospiti.
Il Vicenza prova a reagire, ma nel recupero arriva anche il tris nerazzurro: al 92′ Rao trova la via del gol e chiude definitivamente i conti.
Il Pisa si impone così con un convincente 3-0, confermando la propria forza e conquistando un successo importante in vista dei prossimi impegni di campionato.