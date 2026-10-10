Serie A, Napoli-Frosinone 3-0: De Bruyne e Lang decidono la sfida. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
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Il Napoli supera il Frosinone per 3-0 al termine di una gara ricca di occasioni. A decidere la sfida sono Kevin De Bruyne, Noa Lang e ancora il centrocampista belga, autore della rete che chiude definitivamente i conti nel recupero.

Gli azzurri partono forte e sfiorano il vantaggio già al 4′, quando Hojlund, dopo aver superato il portiere, colpisce il palo. Il Napoli continua a spingere e al 27′ conquista un calcio di rigore. Dopo un primo tentativo fallito proprio da Hojlund, il penalty viene ripetuto e De Bruyne, al 29′, non sbaglia, portando avanti i padroni di casa.


Al 33′ arriva anche il raddoppio: Noa Lang è il più rapido ad avventarsi su un pallone vagante in area e firma il 2-0 con una conclusione rasoterra. Il Napoli chiude così il primo tempo con un doppio vantaggio.

Nella ripresa il Frosinone prova a riaprire la partita, creando alcune occasioni interessanti, ma Meret e la difesa azzurra riescono a mantenere inviolata la porta. Anche il Napoli va vicino al tris con McTominay al 74′, ma Palmisani si supera e devia in calcio d’angolo.

Il terzo gol arriva al 90’+4: De Bruyne riceve un passaggio illuminante, si ritrova a tu per tu con il portiere e con grande freddezza deposita il pallone in rete, firmando la doppietta personale e fissando il risultato sul definitivo 3-0.

Il Napoli conquista così una vittoria convincente, trascinato dalla qualità di De Bruyne e dalla concretezza di Noa Lang, mentre il Frosinone non riesce a sfruttare le proprie occasioni per rientrare in partita.

La classifica aggiornata

  1. Inter 16 punti

  2. Roma 13 punti

  3. Lazio 13 punti

  4. Cagliari 12 punti

  5. Milan 11 punti

  6. Juventus 10 punti

  7. Como 10 punti

  8. Frosinone 10 punti

  9. Napoli 10 punti

  10. Sassuolo 7 punti

  11. Atalanta 6 punti

  12. Lecce 6 punti

  13. Udinese 4 punti

  14. Torino 4 punti

  15. Monza 4 punti

  16. Genoa 4 punti

  17. Parma 4 punti

  18. Fiorentina 4 punti

  19. Bologna 2 punti

  20. Venezia 0 punti

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