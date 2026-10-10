Serie A, Napoli-Frosinone 3-0: De Bruyne e Lang decidono la sfida. La classifica aggiornata

Il Napoli supera il Frosinone per 3-0 al termine di una gara ricca di occasioni. A decidere la sfida sono Kevin De Bruyne, Noa Lang e ancora il centrocampista belga, autore della rete che chiude definitivamente i conti nel recupero.

Gli azzurri partono forte e sfiorano il vantaggio già al 4′, quando Hojlund, dopo aver superato il portiere, colpisce il palo. Il Napoli continua a spingere e al 27′ conquista un calcio di rigore. Dopo un primo tentativo fallito proprio da Hojlund, il penalty viene ripetuto e De Bruyne, al 29′, non sbaglia, portando avanti i padroni di casa.





Al 33′ arriva anche il raddoppio: Noa Lang è il più rapido ad avventarsi su un pallone vagante in area e firma il 2-0 con una conclusione rasoterra. Il Napoli chiude così il primo tempo con un doppio vantaggio.

Nella ripresa il Frosinone prova a riaprire la partita, creando alcune occasioni interessanti, ma Meret e la difesa azzurra riescono a mantenere inviolata la porta. Anche il Napoli va vicino al tris con McTominay al 74′, ma Palmisani si supera e devia in calcio d’angolo.

Il terzo gol arriva al 90’+4: De Bruyne riceve un passaggio illuminante, si ritrova a tu per tu con il portiere e con grande freddezza deposita il pallone in rete, firmando la doppietta personale e fissando il risultato sul definitivo 3-0.

Il Napoli conquista così una vittoria convincente, trascinato dalla qualità di De Bruyne e dalla concretezza di Noa Lang, mentre il Frosinone non riesce a sfruttare le proprie occasioni per rientrare in partita.