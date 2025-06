Verona, Henry rientra dal Palermo ma è già sul mercato: lo Standard Liegi ci prova

Thomas Henry è pronto a rientrare all’Hellas Verona dopo il prestito al Palermo, ma il suo futuro sarà con ogni probabilità lontano dal Bentegodi. Come riportato da Trivenetogoal.it, il club gialloblù non intende trattenere l’attaccante francese, in scadenza di contratto tra un anno, e punta a monetizzare dalla sua cessione.

Il Palermo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, fissato a 250mila euro, e così Henry tornerà alla base. Tuttavia, l’Hellas ha già avviato contatti per una sua immediata cessione, e il club più interessato sembra essere lo Standard Liegi, pronto ad avviare una trattativa ufficiale nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferisce Trivenetogoal.it, le posizioni tra le parti sono ancora distanti, ma resta da capire se ci siano margini per arrivare a un’intesa nelle prossime settimane.