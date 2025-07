UFFICIALE – L’ex Palermo Thomas Henry riparte dallo Standard Liegi: contratto biennale con opzione

Thomas Henry riparte dal Belgio. L’attaccante francese, reduce da una stagione al Palermo in Serie B, ha firmato ufficialmente con lo Standard Liegi un contratto di due anni con opzione per una terza stagione. L’annuncio è arrivato oggi dal club belga tramite una nota ufficiale.

Nato ad Argenteuil il 20 settembre 1994, Henry compirà 30 anni nei prossimi mesi. Dopo gli inizi atletici nell’atletica leggera, ha intrapreso la carriera calcistica professionistica con l’AS Beauvais nel 2012. In seguito ha vestito le maglie di Nantes, Tubize e OH Leuven, con cui ha vissuto due stagioni straordinarie: 79 presenze, 45 gol e 12 assist.

Dopo l’esperienza belga, Henry è approdato in Italia, dove ha giocato per Venezia, Verona e infine Palermo. Con i rosanero, nell’ultima stagione, ha collezionato 25 presenze tra campionato e playoff, mettendo a segno 2 reti e 1 assist.

Marc Wilmots, attuale direttore sportivo dello Standard Liegi, ha commentato così l’operazione: «Thomas è un attaccante solido, un vero goleador. Porterà esperienza, qualità e leadership. È forte nel gioco aereo e ha una mentalità esemplare».

Parole d’amore anche da parte del giocatore: «Da quando ho scoperto il campionato belga, sono rimasto affascinato dalla passione unica dello Standard Liegi. Quando ho ricevuto l’interesse del club, ho subito voluto tornare in Belgio per aiutare i Rouches a raggiungere i loro obiettivi».

Henry saluta così il Palermo e l’Italia per tornare in un campionato dove ha lasciato ottimi ricordi, pronto a scrivere un nuovo capitolo in maglia biancorossa.