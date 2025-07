Palermo, Roberto Insigne ai saluti: il Bari accelera, Avellino e Spezia restano alla finestra

Roberto Insigne non rientra più nei piani del Palermo. L’attaccante campano, fratello minore di Lorenzo, è in scadenza di contratto nel 2025 e con l’arrivo di Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero la sua permanenza sembra ormai fuori discussione. Il club siciliano sta infatti costruendo una squadra ambiziosa per puntare alla promozione in Serie A e diverse uscite, soprattutto nel reparto offensivo, saranno inevitabili.

Come riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, la destinazione più probabile al momento è il Bari, che ha intensificato i contatti nelle ultime ore. I biancorossi vogliono rinforzare l’attacco dopo una stagione deludente e vedono in Insigne un profilo utile per esperienza e duttilità.

Attenzione, però, anche ad Avellino e Spezia. Gli irpini, neopromossi in Serie B, sono alla ricerca di innesti di qualità per affrontare il salto di categoria. Lo Spezia, invece, dopo aver perso la finale playoff contro la Cremonese, è pronto a ripartire con nuove ambizioni.

Tre squadre diverse, con progetti differenti, ma tutte interessate al trentunenne esterno offensivo, che si prepara a lasciare Palermo dopo una stagione vissuta da comprimario.