Il Genoa mette nel mirino Aurelio: summit in vista con lo Spezia

Giuseppe Aurelio potrebbe tornare in Serie A. Il terzino sinistro classe 2000, recentemente riscattato dallo Spezia dopo l’esperienza in prestito dal Palermo, è finito nel mirino del Genoa. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, il club rossoblù avrebbe già avviato i primi contatti con lo Spezia e nei prossimi giorni è previsto un summit per valutare la fattibilità dell’operazione.

Reduce da una stagione positiva sotto la guida di Luca D’Angelo, Aurelio ha totalizzato 30 presenze complessive tra campionato, playoff e Coppa Italia, siglando anche quattro reti. Un rendimento che ha attirato l’interesse del Grifone, a caccia di rinforzi sulle corsie in vista del prossimo campionato.

La trattativa è ancora in fase iniziale, ma l’interesse del Genoa è concreto e potrebbe presto trasformarsi in un’offerta ufficiale.