Juan Bernabé, l’ex falconiere della Lazio sbarca su OnlyFans: «Lotito mi ha rovinato la carriera, ma non mi arrendo»

Licenziato dalla Lazio, sfrattato dal centro sportivo di Formello e finito al centro delle cronache per alcuni video social espliciti, Juan Bernabé torna a far parlare di sé. L’ex falconiere biancoceleste, divenuto noto per le esibizioni con l’aquila Olympia allo Stadio Olimpico, ha annunciato l’apertura di un profilo su OnlyFans, promettendo contenuti a dir poco singolari.

«Mi ha rovinato la carriera, ma non mi arrenderò mai e raggiungerò il mio obiettivo», ha dichiarato Bernabé in un video pubblicato su Instagram, dove si è mostrato completamente nudo in una posa provocatoria. Nel mirino, ancora una volta, l’ex datore di lavoro Claudio Lotito, accusato pubblicamente di essere responsabile del suo crollo professionale.

Il falconiere spagnolo ha spiegato che sulla piattaforma per adulti mostrerà in dettaglio il funzionamento della sua protesi peniena, già al centro delle polemiche social che lo avevano coinvolto mesi fa. Allora, un video diffuso in rete — nel quale Bernabé mostrava con orgoglio il dispositivo — aveva portato la Lazio alla risoluzione immediata del contratto.

Solo pochi giorni fa, il capitolo più recente: lo sfratto da Formello, dove Bernabé si era barricato per mesi. In una nota ufficiale, il club aveva comunicato di aver eseguito l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, dichiarando: «La decisione segue la risoluzione del contratto già avvenuta mesi fa per comportamenti ritenuti incompatibili con i valori etici del Club». E ancora: «Si tratta di una misura necessaria per tutelare il patrimonio della società e l’operatività del centro sportivo».

Ora, con lo sbarco su OnlyFans, Bernabé sembra intenzionato a trasformare il suo declino sportivo in una nuova forma di visibilità, tra provocazioni, polemiche e contenuti senza filtri.