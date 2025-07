Palermo, Inzaghi si racconta: «Mai giocato senza preparazione perfetta. Voglio trasmettere il mio spirito»

In attesa della puntata integrale di Torretta Cafè, in onda questa sera alle 21:00 sul canale YouTube ufficiale del Palermo FC, il club rosanero ha diffuso una clip d’anticipazione con protagonista il nuovo allenatore Filippo Inzaghi. Il tecnico ha parlato del suo approccio al lavoro e della mentalità che vuole trasmettere alla squadra.

«Io porto il mio esempio, è più semplice per me – ha dichiarato Inzaghi –. Da giocatore ho sempre detto, e forse anche nel mio libro, non mi ricordo se scrissi anche questa cosa qua, che non ho mai giocato una partita avendo avuto il rimpianto di non aver mangiato bene, di non aver fatto la settimana tipo perfetta».

Un’attitudine alla disciplina che, come spiega lo stesso allenatore, rappresenta il cuore della sua idea di calcio: «Per cui uno che ha fatto per più di 700 partite così, non può pensare che i suoi giocatori e la sua squadra non abbiano il mio spirito. Cercherò di fargli capire quello che ero io e che lavorando sodo si può vincere quello che ho vinto io. Questo mi viene abbastanza semplice, spero».