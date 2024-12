UEFA, Uva: «Calcio europeo in crescita grazie alla sostenibilità»

Il dirigente UEFA, Michele Uva, ha rilasciato un’intervista a SporteFinanza.it in occasione di un evento a Francoforte, dove ha mostrato i risultati ottenuti in termini di sostenibilità nell’ultimo Europeo vinto dalla Spagna:

«È assolutamente un punto di partenza. Sono stati tre anni fatti di lavoro in cui le tre dimensioni della sostenibilità si sono perfettamente integrate. Non siamo partiti da zero, la matrice ESG che abbiamo utilizzato arriva dall’esperienza operativa di tre anni sugli altri eventi UEFA. Abbiamo testato oltre 450 azioni di sostenibilità ogni anno, una sorta di allenamento prima di giocare la grande partita. Un percorso entusiasmante condiviso con tutti i colleghi UEFA che hanno partecipato all’organizzazione del terzo evento sportivo al mondo per dimensioni. Ora continueremo a sviluppare la matrice a tutti i livelli UEFA ma la sfida è quella di farla applicare anche a livello di federazioni nazionali, leghe e club».