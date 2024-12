Spezia, Falcinelli: «C’è tutto un girone intero da giocare, le somme vanno tirate a marzo»

Nel match casalingo di ieri contro il Mantova, valido per la 19esima giornata di Serie B, lo Spezia non è riuscito ad andare oltre l’1 a 1 e si è addirittura salvato nei minuti finali grazie al gol di Diego Falcinelli. L’attaccante bianconero, nel post-partita, ha rilasciato le seguenti parole sulla gara e sugli obiettivi dei liguri:

«Mi è mancato tanto questo gol, ci ho creduto tanto e sono contento sia arrivato oggi. Non sono contento per il risultato, ma per come si era indirizzata è stata difficile, ma quello di oggi è più un punto guadagnato che due persi. Abbiamo fatto un girone d’andata veramente importante. Essere a nove punti dalla quarta è un ruolino impressionante. Siamo in tre davanti e c’è tutto un girone intero da giocare, non possiamo pensare al Pisa o al Sassuolo. Sappiamo che siamo forti, ma che in B tutte le partite sono difficili. Il Pisa ha perso a Carrara, oggi noi abbiamo fatto fatica. Dobbiamo pensare di partita in partita, poi a marzo-aprile tireremo le somme. Per come vivo io il calcio è normale che vorrei sempre vincere, ma lo stesso la squadra. Eravamo amareggiati per non aver vinto, però l’abbiamo pareggiata al 93’ e dobbiamo essere contenti. Mi sarebbe piaciuto vincere, ma non possiamo di vincere sempre. Cercheremo di prendere i due punti persi da un’altra parte»