Serie B: Sampdoria-Pisa in chiaro su DAZN

Quest’anno un match di ogni giornata di Serie B verrà trasmesso gratuitamente su DAZN. Attraverso i propri canali ufficiali, la piattaforma streaming ha annunciato che la gara del 20esimo turno di campionato che sarà in chiaro sarà Sampdoria-Pisa, in programma domenica 29 dicembre alle ore 19:30. Basta registrarsi tramite app o tramite browser per accedere al match in modalità gratuita. L’incontro tra i blucerchiati e i nerazzurri è inoltre la gara che chiuderà la 20esima giornata di Serie B, tutta in programma domenica.

