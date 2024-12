Calciomercato Sampdoria: Akinsanmiro nel mirino del Bologna

Ebenezer Akinsanmiro è sicuramente uno dei pochi a salvarsi nelle file della Sampdoria, reduce da un deludentissimo girone di andata. Come riportato da “Il Corriere dello Sport“, infatti, il centrocampista nigeriano è finito nel mirino del Bologna, che vorrebbe intraprendere allacciare i contatti l’Inter (proprietaria del cartellino) e per provare a portare alla corte di Italiano il calciatore già a gennaio. Il club blucerchiato, tuttavia, sembra non essere molto preoccupato: arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, il classe 2004 non si muoverà da Genova sicuramente nel mercato di gennaio e verosimilmente al termine della stagione.

