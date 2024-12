Pisa, Touré: «Siamo molto forti, in casa è difficile batterci»

Il giocatore del Pisa, Idrissa Touré, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta per 3 a 1 contro il Sassuolo nel match della 19esima giornata di Serie B. Di seguito le sue parole:

«In casa nostra, con questa atmosfera, con questi tifosi, è molto difficile vincere contro noi. A volte le cose vanno male, ma alla base quest’anno facciamo molto bene. Anche oggi abbiamo fatto molto bene, il Sassuolo è una squadra fortissima, ma non è facile contro di noi. Siamo molti forti. Dobbiamo rimanere concentrati. Dobbiamo dare tutto per l’ultima partita di quest’anno, domenica contro la Sampdoria. 100 partite e gol: me l’ero scordato! Ancora più bello, un bel regalo per me, per i tifosi penso anche! Spero di continuare così».