Palermo verso la Salernitana: test con la Primavera a Torretta. Il report

Prosegue la preparazione del Palermo in vista del prossimo impegno di campionato in casa della Salernitana, valido per la 31esima giornata di campionato e in programma domenica 30 marzo alle ore 17:15. Attraverso il proprio sito ufficiale, i rosanero hanno reso noto il report riguardante la seduta di allenamento di stamattina, sabato 22 marzo:

“È proseguita stamattina a Torretta la preparazione del Palermo allenato da Alessio Dionisi.

I rosanero hanno svolto un test in famiglia contro la formazione Primavera”.

Di seguito, inoltre, alcuni scatti dell’allenamento pubblicati sul profilo Instagram del Palermo:

