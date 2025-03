Sudtirol, Molina: «Ci aspettano otto gare tirate. Serve reagire»

Intervenuto ai microfoni del Corriere dell’Alto Adige per commentare il finale di stagione, il centrocampista del Südtirol Salvatore Molina:

«Non so se quello alla Carrarese è il mio gol più bello, ne avevo segnato già uno molto bello al Cagliari quando ero a Crotone. E devo dire che stilisticamente non è stato perfetto: ho calciato di punta e si è insaccata in un punto pazzesco, la fortuna ha un po’ collaborato. Ci aspettano otto gare come l’ultima giocata contro la Carrarese, tutte tirate e giocate fino all’ultimo minuto: soffrire nel corso di una gara ci sta, ma è importante reagire e battersi sempre con la mentalità e lo spirito giusto».