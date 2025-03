Carrarese, Melegoni: «Rifiutate tante offerte per essere qui. La classifica è incredibile»

ilippo Melegoni, calciatore in forza della Carrarese, è intervenuto ai microfoni di Pianeta Serie B per parlare del momento dei suoi:

«La classifica è incredibile: vinci una partita e sei ai playoff ma se perdi sei ai playout. Il Mister ci tiene con l’equilibrio giusto: quando si vince non si sta sugli allori e quando si perde non ci butta giù. Gruppo? Poche volte ho trovato dei ragazzi così disponibili: mi hanno fatto integrare subito e ambientarmi è stato facile. Siamo tante squadre lì ed è dura ma abbiamo la forza di essere la sorpresa e che fino all’ultimo spinge, lavoriamo tanto e questo può fare la differenza».

«Ho visto la Carrarese come un’opportunità dopo gli screzi e il periodo difficile al Genoa. Ho parlato con Mister e Direttore e dopo questo mi è sembrata la squadra più giusta per andare a giocare. Avevo altre offerte più convenienti economicamente ma non mi interessava, volevo solo giocare. So che se gioco posso avere l’ambizione di tornare a calcare palcoscenici importanti. Più che vederla come una roba del futuro ho visto l’opportunità di giocare: do tutto fino a giugno e poi vediamo cosa procede».