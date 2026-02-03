Udinese, Nani fa chiarezza sul mercato: «Scelte precise e programmazione, Modesto ceduto senza rimpianti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026

La cessione di Rui Modesto al Palermo, definita negli ultimi secondi del mercato di ieri, è stata una delle operazioni più rapide e sorprendenti della sessione invernale. Proprio su questa scelta, maturata a ridosso del gong, ha fatto chiarezza Gian Luca Nani, intervenuto in sala stampa al termine di Udinese-Roma per spiegare le logiche che hanno portato il club friulano a lasciar partire l’esterno portoghese.

AP2_8260 (1)

Al termine di Udinese-Roma, Gian Luca Nani è intervenuto in sala stampa per fare il punto sul calciomercato appena concluso, chiarendo strategie, scelte e prospettive del club friulano. Il dirigente ha spiegato innanzitutto le motivazioni che hanno portato alla cessione di Rui Modesto, ritenuto in esubero nel ruolo.

«Abbiamo in rosa cinque esterni per due posti. Anche Bertola può giocare in quella posizione, quindi non avevamo necessità di un esterno. Oggi abbiamo lasciato andare Modesto perché sarebbe stato il sesto interprete del ruolo: è stata una valutazione complessiva e precisa», ha spiegato Nani, sottolineando come eventuali interventi sulle corsie laterali siano rimandati all’estate, anche alla luce di alcune situazioni contrattuali in scadenza.

Ampio spazio poi alla programmazione, tema centrale nelle parole del dirigente. «Abbiamo preso un centrale forte come Mlacic per anticipare un intervento sul mercato estivo. Noi cerchiamo sempre di lavorare con programmazione», ha ribadito, evidenziando come il club sia intervenuto solo nei ruoli ritenuti realmente necessari.

Nani ha quindi elogiato i nuovi innesti. «Siamo intervenuti su due ruoli in cui sapevamo fosse necessario, con Mlacic ed Arizala, due talenti. Mlacic presto andrà in nazionale maggiore croata. Avevamo tantissime contendenti, c’era la fila: è stata una trattativa dura». Secondo il dirigente, la scelta del difensore è stata dettata anche dalla maturità del ragazzo, che ha preferito un percorso di crescita graduale.

Parole di grande fiducia anche per Arizala: «Ha scelto noi rispetto ai top club perché l’Udinese è riconosciuta da quarant’anni per il suo lavoro. Io vedo per lui un futuro importantissimo, è un giocatore fortissimo». Un passaggio che ribadisce la centralità del progetto tecnico bianconero nella valorizzazione dei giovani.

Infine, Nani ha fatto il punto sul parco giovani già presente in rosa e in prestito. «Abbiamo ragazzi forti come Goglichidze, Palma e Abankwah in prestito. Sava è un giovane che lo scorso anno ha fatto bene, puntiamo su di lui così come su Nunziante». Chiusura netta su una delle voci di mercato: «Non abbiamo mai trattato né sondato Massolin».

Altre notizie

palermo pescara 5-0 (37) sorrentino

Sorrentino su Hiljemark: «Allenatore umile e gran lavoratore, può fare bene a Pisa»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo cremonese 2-3 (38) audero

Audero e la bomba carta allo Zini: «Poteva finire molto peggio, ma non mi piego alla violenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-02 222146

Serie A: l’Udinese batte la Roma 1-0, decide la rete di Ekkelenkamp. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 212629

Serie A: vanno al riposo sullo 0-0 Udinese e Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
calciomercato-lazio-massolin (1)

Modena, UFFICIALE: Massolin ceduto all’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 171946

Panchina d’Oro, siparietto a Coverciano tra Conte e Inzaghi: «Hai votato bene o no?»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
snapsave-app_3649181652215237450-e1749249447783

Il Secolo: “Thorsby-Palermo, i motivi del mancato accordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
0ed27370e6

Petardo vicino ad Audero, ore drammatiche a Cremona: arresto in arrivo e stangata per la curva Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo como 3-0 (68) strefezza

Corriere dello Sport: “Strefezza-Parma, tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
thorsby-foto-instagram-e1769099425699

Cremonese, chiuso l’affare Thorsby: arriva dal Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
IMG_7221

Pisa, il nuovo tecnico sarà l’ex Palermo Oscar Hiljemark

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file11

Serie A: la Juventus supera il Parma 4-1. Classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo modena 1-1 (57) tifosi

Palermo-Empoli, già oltre 22 mila cuori rosanero: Barbera verso un’altra grande cornice

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
AP2_8260 (1)

Udinese, Nani fa chiarezza sul mercato: «Scelte precise e programmazione, Modesto ceduto senza rimpianti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 161259

Palermo, Johnsen chiama i tifosi: «Vi aspetto al Barbera contro l’Empoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
WhatsApp Image 2026-02-03 at 16.09.22

Palermo, primo giorno in rosanero per Johnsen: ecco la prima foto ufficiale a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo padova 1-0 (76) palumbo

Serie B, Giudice Sportivo: dieci squalificati. Palermo, stop per Palumbo e diffide pesanti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026