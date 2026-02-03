Palermo-Empoli, già oltre 22 mila cuori rosanero: Barbera verso un’altra grande cornice

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo modena 1-1 (57) tifosi

Il Renzo Barbera si avvicina a un’altra serata di grande partecipazione. In vista della sfida tra Palermo ed Empoli, è stata raggiunta quota 22.136 presenze, dato che conferma ancora una volta il forte legame tra la squadra e il suo pubblico.

L’aggiornamento è arrivato direttamente dai canali ufficiali del Palermo FC, che hanno celebrato il traguardo sui social sottolineando l’entusiasmo crescente attorno alla gara di sabato. Un numero destinato ad aumentare nei prossimi giorni, considerando che la vendita dei biglietti è ancora attiva.

Il Barbera si prepara così a vivere l’ennesima cornice importante della stagione, spinto dal sostegno di migliaia di tifosi pronti a trascinare la squadra di Inzaghi in un match chiave del campionato. Ancora una volta, Palermo risponde presente.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-03 161259

Palermo, Johnsen chiama i tifosi: «Vi aspetto al Barbera contro l’Empoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
WhatsApp Image 2026-02-03 at 16.09.22

Palermo, primo giorno in rosanero per Johnsen: ecco la prima foto ufficiale a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo padova 1-0 (76) palumbo

Serie B, Giudice Sportivo: dieci squalificati. Palermo, stop per Palumbo e diffide pesanti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (102)

Palermo, lavoro sulla fase difensiva: Inzaghi prepara la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 134553

Palermo, Johnsen è arrivato in città (VIDEO)

Rosario Di Stefano Febbraio 3, 2026
palermo modena 1-1 (49) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo-Empoli, si punta al pienone: Barbera verso quota 30 mila”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Udinese vs Genoa 08-12-2025 09 © Foto Petrussi

Giornale di Sicilia: “Palermo, assalto alla Serie A: Johnsen e Rui Modesto completano il mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo pescara 5-0 (11) gardini

Giornale di Sicilia: “Palermo e il nuovo stadio. La società avverte: pesa la mancata manutenzione accumulata negli anni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 080314

Giornale di Sicilia: “Stadio, si gioca per il futuro di Palermo: decisione finale attesa entro aprile”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
5b3a22a6-57a9-4049-afe7-aa8a75ae2729 (1)

Repubblica: “Palermo, Magnani racconta il ritorno: «Qui per riconoscenza, la vita mi ha insegnato le priorità»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 072304

Repubblica: “Palermo formula Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
625267244_18558996679008028_8128872696132421605_n

Gazzetta dello Sport: “Finale coi botti. Palermo protagonista”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo modena 1-1 (57) tifosi

Palermo-Empoli, già oltre 22 mila cuori rosanero: Barbera verso un’altra grande cornice

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
AP2_8260 (1)

Udinese, Nani fa chiarezza sul mercato: «Scelte precise e programmazione, Modesto ceduto senza rimpianti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 161259

Palermo, Johnsen chiama i tifosi: «Vi aspetto al Barbera contro l’Empoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
WhatsApp Image 2026-02-03 at 16.09.22

Palermo, primo giorno in rosanero per Johnsen: ecco la prima foto ufficiale a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo padova 1-0 (76) palumbo

Serie B, Giudice Sportivo: dieci squalificati. Palermo, stop per Palumbo e diffide pesanti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026