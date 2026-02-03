Palermo-Empoli, già oltre 22 mila cuori rosanero: Barbera verso un’altra grande cornice

Il Renzo Barbera si avvicina a un’altra serata di grande partecipazione. In vista della sfida tra Palermo ed Empoli, è stata raggiunta quota 22.136 presenze, dato che conferma ancora una volta il forte legame tra la squadra e il suo pubblico.

L’aggiornamento è arrivato direttamente dai canali ufficiali del Palermo FC, che hanno celebrato il traguardo sui social sottolineando l’entusiasmo crescente attorno alla gara di sabato. Un numero destinato ad aumentare nei prossimi giorni, considerando che la vendita dei biglietti è ancora attiva.

Il Barbera si prepara così a vivere l’ennesima cornice importante della stagione, spinto dal sostegno di migliaia di tifosi pronti a trascinare la squadra di Inzaghi in un match chiave del campionato. Ancora una volta, Palermo risponde presente.