Palermo, Johnsen chiama i tifosi: «Vi aspetto al Barbera contro l’Empoli»

Dennis Johnsen entra subito in sintonia con l’ambiente rosanero. Attraverso i canali social ufficiali del Palermo, il nuovo attaccante norvegese ha lanciato un messaggio diretto ai tifosi, invitandoli a sostenere la squadra nella prossima gara casalinga contro l’Empoli.

Nel video diffuso dalla società rosanero sui propri profili social, Johnsen si mostra dal centro sportivo, già immerso nella nuova realtà, e rivolge un appello chiaro al pubblico del Barbera: l’obiettivo è vivere insieme una grande serata di calcio, spinti dal calore della tifoseria.

Un segnale importante, che conferma la volontà del giocatore di calarsi immediatamente nel contesto Palermo, non solo dal punto di vista tecnico ma anche emotivo. L’invito ai tifosi arriva a pochi giorni dal match e si inserisce nel clima di entusiasmo che accompagna l’arrivo del nuovo rinforzo offensivo.

Il Barbera, che si avvia verso un’altra cornice importante di pubblico, è pronto ad accogliere Johnsen e a rispondere al suo appello. Sabato contro l’Empoli sarà già tempo di sentire il calore della piazza, come sottolineato ancora una volta dalla comunicazione social della società rosanero.