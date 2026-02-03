Palermo, primo giorno in rosanero per Johnsen: ecco la prima foto ufficiale a Torretta

Primo giorno in rosanero per Dennis Johnsen. L’attaccante norvegese ha vissuto oggi le sue prime ore da nuovo giocatore del Palermo, posando per la prima foto ufficiale al centro sportivo di Torretta, con la sciarpa rosanero tra le mani e il sorriso di chi è pronto a iniziare una nuova avventura.

L’immagine, scattata all’interno della struttura del club, segna simbolicamente l’inizio del percorso di Johnsen con la maglia del Palermo. Dopo l’arrivo in città e le prime formalità, il nuovo acquisto ha preso contatto con l’ambiente e con il centro sportivo che diventerà la sua casa quotidiana.

Velocità, duttilità offensiva e capacità di giocare tra le linee: queste le caratteristiche che il Palermo ha deciso di aggiungere al reparto avanzato, puntando su un profilo ritenuto funzionale al progetto tecnico di Filippo Inzaghi. Ora l’attesa si sposta sul campo, dove Johnsen inizierà il lavoro con il gruppo per mettersi rapidamente a disposizione dell’allenatore.

Il Barbera lo aspetta, il Palermo pure. L’avventura in rosanero è ufficialmente cominciata.