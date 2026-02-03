Serie B, Giudice Sportivo: dieci squalificati. Palermo, stop per Palumbo e diffide pesanti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo padova 1-0 (76) palumbo

Il Giudice Sportivo della Serie BKT ha ufficializzato i provvedimenti disciplinari al termine della 22ª giornata di campionato. Come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 100 della LNPB, pubblicato il 3 febbraio 2026, sono dieci i calciatori squalificati per una giornata effettiva di gara, oltre a due allenatori fermati dal provvedimento.

Tra gli squalificati figurano Nador (Modena), Palma (Sampdoria), Vlahović (Spezia), Brosco (Pescara), Frabotta (Cesena), Henderson (Sampdoria), Illanes Minucci (Carrarese), Palumbo (Palermo), Portanova (Reggiana) e Tronchin (Südtirol), come dettagliato nel Comunicato Ufficiale n. 100 Serie BKT.

Fermati anche due allenatori: Giorgio Gorgone (Pescara), squalificato per un turno per espressione blasfema, e Michele Mignani (Cesena), sanzionato per proteste irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara. Entrambe le decisioni sono state adottate sulla base dei referti del Quarto Ufficiale, come specificato nel comunicato ufficiale della LNPB.

In casa Palermo pesa soprattutto la squalifica di Antonio Palumbo, fermato per una giornata per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, essendo già in regime di diffida (quinta ammonizione). Un’assenza che Inzaghi dovrà gestire in vista del prossimo impegno di campionato.

Non solo Palumbo. Il Comunicato Ufficiale n. 100 segnala anche una situazione delicata sul fronte disciplinare per altri due rosanero: Bartosz Bereszyński e Niccolò Pierozzi entrano infatti in diffida (quarta sanzione). Entrambi dovranno prestare particolare attenzione nei prossimi turni per evitare ulteriori stop.

Tra gli ammoniti figura inoltre Jeremy Le Douaron, alla seconda sanzione stagionale, mentre il Palermo evita sanzioni economiche a carico della società, a differenza di quanto accaduto ad altri club.

Ammende e società

Per quanto riguarda le società, nessun provvedimento aggravato nonostante l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei tifosi di Bari, Mantova, Padova, Pescara, Sampdoria e Venezia. Tuttavia, il Giudice Sportivo ha inflitto un’ammenda di 3.000 euro al Bari e di 2.000 euro al Pescara, come indicato nel Comunicato Ufficiale n. 100 della LNPB.

Tutti i provvedimenti sono stati deliberati dal Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante AIA Moreno Frigerio. Gli importi delle ammende saranno addebitati sul conto campionato delle società interessate, secondo quanto stabilito dalla Lega Nazionale Professionisti B.

