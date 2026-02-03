Palermo, lavoro sulla fase difensiva: Inzaghi prepara la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (102)

È proseguita questa mattina al centro sportivo di Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara casalinga contro l’Empoli. L’allenamento è stato diretto da Filippo Inzaghi, che continua a lavorare con il gruppo in avvicinamento al prossimo impegno di campionato.

Secondo quanto comunicato dalla società rosanero nel report quotidiano, dopo una fase di riscaldamento i giocatori hanno svolto esercitazioni dedicate agli sprint e alla tattica difensiva, per poi concludere la seduta con una partita a tema.

La preparazione del Palermo proseguirà nei prossimi giorni sempre a Torretta, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni alla sfida del Barbera contro l’Empoli, come riportato dalla società rosanero nel consueto report quotidiano.

Altre notizie

palermo padova 1-0 (76) palumbo

Serie B, Giudice Sportivo: dieci squalificati. Palermo, stop per Palumbo e diffide pesanti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 134553

Palermo, Johnsen è arrivato in città (VIDEO)

Rosario Di Stefano Febbraio 3, 2026
palermo modena 1-1 (49) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo-Empoli, si punta al pienone: Barbera verso quota 30 mila”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Udinese vs Genoa 08-12-2025 09 © Foto Petrussi

Giornale di Sicilia: “Palermo, assalto alla Serie A: Johnsen e Rui Modesto completano il mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo pescara 5-0 (11) gardini

Giornale di Sicilia: “Palermo e il nuovo stadio. La società avverte: pesa la mancata manutenzione accumulata negli anni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 080314

Giornale di Sicilia: “Stadio, si gioca per il futuro di Palermo: decisione finale attesa entro aprile”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
5b3a22a6-57a9-4049-afe7-aa8a75ae2729 (1)

Repubblica: “Palermo, Magnani racconta il ritorno: «Qui per riconoscenza, la vita mi ha insegnato le priorità»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 072304

Repubblica: “Palermo formula Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
625267244_18558996679008028_8128872696132421605_n

Gazzetta dello Sport: “Finale coi botti. Palermo protagonista”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
inzaghi mirri gardini osti (18)

Corriere dello Sport: “Palermo, Rui Modesto con Johnsen. Ora tocca a Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo bari serie b 2-0 (47) gyasi meroni moncini cerofolini

Moncini: «Per un’ora col Palermo abbiamo tenuto bene il campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 055236

Palermo, mercato ok per Lombardi: «Johnsen scelta giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo padova 1-0 (76) palumbo

Serie B, Giudice Sportivo: dieci squalificati. Palermo, stop per Palumbo e diffide pesanti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (102)

Palermo, lavoro sulla fase difensiva: Inzaghi prepara la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Russia nel calcio internazionale, scontro Infantino-Ucraina: «La guerra non è politica»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 134553

Palermo, Johnsen è arrivato in città (VIDEO)

Rosario Di Stefano Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 101230

Samp, arriva anche Soleri. Filippi: «Con Brunori sono molto complementari»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026