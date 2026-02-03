Palermo, lavoro sulla fase difensiva: Inzaghi prepara la sfida con l’Empoli
È proseguita questa mattina al centro sportivo di Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara casalinga contro l’Empoli. L’allenamento è stato diretto da Filippo Inzaghi, che continua a lavorare con il gruppo in avvicinamento al prossimo impegno di campionato.
Secondo quanto comunicato dalla società rosanero nel report quotidiano, dopo una fase di riscaldamento i giocatori hanno svolto esercitazioni dedicate agli sprint e alla tattica difensiva, per poi concludere la seduta con una partita a tema.
La preparazione del Palermo proseguirà nei prossimi giorni sempre a Torretta, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni alla sfida del Barbera contro l’Empoli, come riportato dalla società rosanero nel consueto report quotidiano.