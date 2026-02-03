Russia nel calcio internazionale, scontro Infantino-Ucraina: «La guerra non è politica»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Le dichiarazioni di Gianni Infantino riaprono una ferita mai rimarginata nel calcio internazionale. In un’intervista rilasciata a Sky News, il presidente della FIFA ha ipotizzato una possibile riammissione della Russia nelle competizioni calcistiche, sospesa dal 2022 dopo l’inizio dell’offensiva militare contro l’Ucraina.

Secondo Infantino, il divieto imposto agli atleti russi non avrebbe prodotto gli effetti sperati. «Questo provvedimento non ha ottenuto nulla, ha solo creato più frustrazione e odio», ha spiegato il numero uno del calcio mondiale, sostenendo che permettere ai giovani russi di tornare a giocare potrebbe contribuire a mantenere aperti canali di dialogo. «Qualcuno deve preservare i legami», ha aggiunto, estendendo lo stesso ragionamento anche a eventuali sanzioni nei confronti di Israele, definite «una sconfitta».

Per Infantino, il calcio dovrebbe rimanere uno spazio di incontro anche nei momenti di massima tensione geopolitica. «In un mondo diviso e aggressivo – ha concluso – abbiamo bisogno di occasioni in cui le persone possano incontrarsi e condividere la passione per il calcio».

Parole che hanno suscitato una reazione immediata e durissima da parte dell’Ucraina. Il ministro dello Sport Matvii Bidnyi ha respinto con fermezza la visione del presidente FIFA, accusandolo di scollegare il calcio dalla realtà del conflitto. «Queste dichiarazioni staccano il calcio dalla realtà in cui i bambini vengono uccisi», ha dichiarato.

Bidnyi ha ricordato il prezzo pagato dallo sport ucraino dall’inizio dell’invasione russa: «Sono stati uccisi più di 650 atleti e allenatori ucraini, tra cui almeno 100 calciatori». Il ministro ha citato anche casi simbolici, come quello di Ilia Perezhogin, studente liceale di Mariupol colpito da un missile mentre giocava a calcio nello stadio della sua scuola, e di Viktoriia Kotliarova, ex giocatrice di futsal uccisa insieme alla madre durante il bombardamento di Kiev del 29 dicembre 2023.

«La guerra è un crimine, non politica», ha ribadito Bidnyi, accusando la Russia di usare lo sport come strumento di propaganda. «Finché i russi continueranno a uccidere gli ucraini e a politicizzare lo sport, la loro bandiera e i loro simboli non hanno posto tra chi rispetta valori come giustizia, integrità e fair play».

Uno scontro che riporta il calcio al centro di un dibattito etico e politico sempre più difficile da separare dal contesto internazionale, e che promette di far discutere ancora a lungo.

Altre notizie

382e64f0-05b6-4cdc-82e0-40eefa42ca08

Sannino si racconta: «Ho avuto la fortuna di allenare Dybala, il più forte di tutti. Zamparini…»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-21 075732

Gazzetta dello Sport: “Il calcio cambia. Le nuove regole”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026
vazquez

L’ex rosa Vazquez verso il ritorno al Belgrano

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026
Balotelli

Balotelli riparte da Dubai: firma con l’Al-Ittifaq FC

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026
Screenshot 2025-12-26 140151

City Football Group lascia il Mumbai FC: cedute le quote dopo sei anni

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 26, 2025
file2 - 2025-12-24T142150.056

Lutto nel calcio: Sebastian Hartner vittima di un incidente in seggiovia

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 24, 2025
lazaar-11

Lazaar: «Il Marocco è la squadra più forte d’Africa. Io torno a giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 21, 2025
Screenshot 2025-12-18 075119

Ecuador sotto shock: ucciso Mario Pineida in un agguato a Guayaquil

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025
lazaarcosenza

Ex rosa Lazaar lancia il Marocco in vista della Coppa d’Africa: «È la squadra più forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 16, 2025
file5 (48)

Sorteggi Mondiali 2026: tutti i gironi completi

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 5, 2025
file2 - 2025-12-05T185002.037

Sorteggi Mondiali 2026: l’Italia potrebbe finire nel Girone B, le possibili avversarie

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 5, 2025
Screenshot 2025-12-05 155030

Turchia, lo scandalo scommesse esplode: arrestati anche giocatori di Fenerbahçe e Galatasaray

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 5, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo padova 1-0 (76) palumbo

Serie B, Giudice Sportivo: dieci squalificati. Palermo, stop per Palumbo e diffide pesanti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (102)

Palermo, lavoro sulla fase difensiva: Inzaghi prepara la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Russia nel calcio internazionale, scontro Infantino-Ucraina: «La guerra non è politica»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 134553

Palermo, Johnsen è arrivato in città (VIDEO)

Rosario Di Stefano Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 101230

Samp, arriva anche Soleri. Filippi: «Con Brunori sono molto complementari»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026