Palermo, Johnsen è arrivato in città (VIDEO)

Rosario Di Stefano Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 134553

Il nuovo colpo per l’attacco rosanero è arrivato in città. Dennis Johnsen è atterrato oggi all’aeroporto Falcone Borsellino, pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura con il Palermo. L’arrivo dell’attaccante norvegese non è passato inosservato ed è stato documentato in esclusiva dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, presente sul posto per immortalare i primi momenti del nuovo acquisto in rosanero.

Accolto da curiosità e attenzione, Johnsen ha fatto il suo ingresso a Palermo con discrezione ma con addosso già grandi aspettative. Velocità, imprevedibilità e qualità offensive sono le caratteristiche che il club ha deciso di aggiungere al reparto avanzato, puntando su un profilo ritenuto funzionale al progetto tecnico di Inzaghi. Come raccontato dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, lo sbarco in città rappresenta il primo passo concreto verso l’inserimento in squadra.

Il Barbera si prepara ora ad accogliere il suo nuovo attaccante, chiamato a dare nuove soluzioni offensive e ad aumentare il tasso di imprevedibilità del Palermo nella corsa ai vertici. L’arrivo di Johnsen conferma la volontà del club di consegnare all’allenatore una rosa competitiva e completa, in linea con le ambizioni stagionali.

Le immagini esclusive dell’arrivo, raccolte dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com all’aeroporto Falcone Borsellino, segnano l’inizio di una nuova pagina per l’attaccante norvegese e per il Palermo, che ora attende il campo per il giudizio definitivo.

Altre notizie

palermo modena 1-1 (49) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo-Empoli, si punta al pienone: Barbera verso quota 30 mila”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Udinese vs Genoa 08-12-2025 09 © Foto Petrussi

Giornale di Sicilia: “Palermo, assalto alla Serie A: Johnsen e Rui Modesto completano il mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo pescara 5-0 (11) gardini

Giornale di Sicilia: “Palermo e il nuovo stadio. La società avverte: pesa la mancata manutenzione accumulata negli anni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 080314

Giornale di Sicilia: “Stadio, si gioca per il futuro di Palermo: decisione finale attesa entro aprile”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
5b3a22a6-57a9-4049-afe7-aa8a75ae2729 (1)

Repubblica: “Palermo, Magnani racconta il ritorno: «Qui per riconoscenza, la vita mi ha insegnato le priorità»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 072304

Repubblica: “Palermo formula Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
625267244_18558996679008028_8128872696132421605_n

Gazzetta dello Sport: “Finale coi botti. Palermo protagonista”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
inzaghi mirri gardini osti (18)

Corriere dello Sport: “Palermo, Rui Modesto con Johnsen. Ora tocca a Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo bari serie b 2-0 (47) gyasi meroni moncini cerofolini

Moncini: «Per un’ora col Palermo abbiamo tenuto bene il campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 055236

Palermo, mercato ok per Lombardi: «Johnsen scelta giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
di-marzio

Di Marzio: “Palermo, contratto di Rui Modesto depositato 3 secondi prima della chiusura del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Udinese

Palermo, UFFICIALE: arriva Rui Modesto dall’Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-03 134553

Palermo, Johnsen è arrivato in città (VIDEO)

Rosario Di Stefano Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 101230

Samp, arriva anche Soleri. Filippi: «Con Brunori sono molto complementari»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo pescara 5-0 (37) sorrentino

Sorrentino su Hiljemark: «Allenatore umile e gran lavoratore, può fare bene a Pisa»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Cremonese-Palermo 2-2 Serie B (27) stroppa

Stroppa, Panchina d’Oro e Venezia capolista: «Ora siamo la squadra da battere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
lempoli-dialoga-col-sassuolo-per-lattaccante-nicholas-pierini

Tuttosport: “Palermo e Sampdoria protagoniste di giornata. Ultimi colpi della B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026