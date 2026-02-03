Palermo, Johnsen è arrivato in città (VIDEO)

Il nuovo colpo per l’attacco rosanero è arrivato in città. Dennis Johnsen è atterrato oggi all’aeroporto Falcone Borsellino, pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura con il Palermo. L’arrivo dell’attaccante norvegese non è passato inosservato ed è stato documentato in esclusiva dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, presente sul posto per immortalare i primi momenti del nuovo acquisto in rosanero.

Accolto da curiosità e attenzione, Johnsen ha fatto il suo ingresso a Palermo con discrezione ma con addosso già grandi aspettative. Velocità, imprevedibilità e qualità offensive sono le caratteristiche che il club ha deciso di aggiungere al reparto avanzato, puntando su un profilo ritenuto funzionale al progetto tecnico di Inzaghi. Come raccontato dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, lo sbarco in città rappresenta il primo passo concreto verso l’inserimento in squadra.

Il Barbera si prepara ora ad accogliere il suo nuovo attaccante, chiamato a dare nuove soluzioni offensive e ad aumentare il tasso di imprevedibilità del Palermo nella corsa ai vertici. L’arrivo di Johnsen conferma la volontà del club di consegnare all’allenatore una rosa competitiva e completa, in linea con le ambizioni stagionali.

Le immagini esclusive dell’arrivo, raccolte dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com all’aeroporto Falcone Borsellino, segnano l’inizio di una nuova pagina per l’attaccante norvegese e per il Palermo, che ora attende il campo per il giudizio definitivo.