Samp, arriva anche Soleri. Filippi: «Con Brunori sono molto complementari»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 101230

Edoardo Soleri è uno dei rinforzi invernali messi a segno dalla Sampdoria nell’ultima giornata di mercato. Un innesto mirato, che porta esperienza e conoscenza della categoria, oltre a un passato significativo in rosanero. Per raccontarne il profilo umano e tecnico, Sampdorianews.net ha intervistato in esclusiva Giacomo Filippi, allenatore a Palermo di Soleri e Brunori nel 2021.

Il primo aspetto sottolineato da Filippi è quello umano. «Edo è un ragazzo a cui non si può non voler bene, una persona umile e vera, una merce rara nel mondo del calcio», ha spiegato l’ex tecnico del Palermo, come riportato da Sampdorianews.net, evidenziando un tratto caratteriale che spesso fa la differenza anche nello spogliatoio.

Dal punto di vista del rendimento, Palermo rappresenta una tappa centrale nella carriera di Soleri. «Nella prima parte ha trovato poco spazio – ha ricordato Filippi – ma negli spezzoni in cui veniva utilizzato lasciava sempre il segno, con un gol o un assist. Poi ha trovato continuità, diventando sempre più importante nell’economia della squadra». Un percorso di crescita che, secondo quanto raccontato da Sampdorianews.net, ha contribuito a costruire la maturità dell’attaccante.

Alla Sampdoria Soleri ritroverà Matteo Brunori, con cui aveva già condiviso il reparto offensivo in Sicilia. Una coppia che Filippi giudica altamente compatibile. «Edo può giocare con qualsiasi tipo di attaccante. Con Matteo c’è un’affinità tecnica, tattica e anche caratteriale. Sono molto complementari e possono aiutarsi a vicenda», ha spiegato l’allenatore nell’intervista concessa a Sampdorianews.net.

Quanto alle caratteristiche tecniche, Filippi non ha dubbi. «È forte nel gioco aereo, è un giocatore tecnico nonostante la struttura fisica, lotta, ha un buon rapporto con la porta. La sua qualità principale è non arrendersi mai», ha sottolineato, indicando però anche margini di crescita: «Può migliorare nell’istinto da killer negli ultimi sedici metri», come riportato ancora da Sampdorianews.net.

Infine, uno sguardo al presente e al futuro blucerchiato. «Edo dovrà contribuire insieme a tutta la squadra a migliorare subito la classifica. Dopo, tutto sarà più semplice. Sono convinto che farà benissimo», ha concluso Filippi. Un’investitura chiara, che accompagna l’arrivo di Soleri in un momento delicato della stagione doriana.

