Tuttosport: “Udinese, la fine di un’era. Entro sabato la cessione”

L’Udinese è a un passo da una storica svolta societaria. Come riporta Rudi Buset su Tuttosport, è ormai questione di giorni per il passaggio ufficiale di proprietà del club friulano alla cordata americana, che avrebbe già messo sul tavolo oltre 180 milioni di euro per rilevare la società dalla famiglia Pozzo.

Tra i nomi che circolano con insistenza, emerge quello del fondo Guggenheim Partners, indicato dall’esperto di mercato Sacha Tavolieri tramite il suo profilo sulla piattaforma “X” (ex Twitter). Il fondo, specializzato in servizi finanziari, asset management e capital markets, ha sedi operative a New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco e anche a Londra – città dove risiede Gino Pozzo, proprietario anche del Watford.

Il CEO di Guggenheim Partners è Mark Walter, già co-proprietario del Chelsea, intenzionato a costruire una rete calcistica europea seguendo il modello Pozzo, che in passato aveva posseduto anche il Granada in Spagna.

Le incognite sul ruolo dei Pozzo

Secondo quanto ricostruito da Buset su Tuttosport, restano da definire i dettagli sulla continuità o meno della famiglia Pozzo all’interno della società. Non è ancora chiaro se la cessione sarà totale, se manterranno una quota di minoranza in stile Percassi-Atalanta, o se resteranno soltanto nella gestione tecnico-sportiva.

Il closing dell’operazione è atteso per il 6 o 7 giugno, e in quella data si dovrebbe conoscere la portata effettiva del passaggio di proprietà. Se confermata, la vendita segnerebbe la fine di una delle gestioni più longeve del calcio italiano: quella iniziata il 28 luglio 1986, quando Giacomo e Gino Pozzo rilevarono l’Udinese da Lamberto Mazza.

39 anni di storia friulana

Quasi quattro decenni di passione, con:

9 partecipazioni alla Coppa Uefa

Una vittoria in Intertoto

La storica Champions League 2005-2006

Il lancio di campioni e tecnici poi affermatisi in tutta Europa

Il fiore all’occhiello del rinnovamento dello stadio Friuli

Una pagina gloriosa che potrebbe ora chiudersi, con l’ingresso di nuovi investitori e l’inizio di una nuova era per il club bianconero.