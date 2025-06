Giacomo Modica nuovo allenatore degli Hamrun Spartans: per l’ex Palermo un’occasione europea

Giacomo Modica è ufficialmente il nuovo allenatore degli Hamrun Spartans, campioni in carica di Malta. Il tecnico siciliano, 61 anni, originario di Mazara del Vallo, torna in panchina dopo l’esperienza con il Messina in Serie C, conclusa a gennaio con le dimissioni.

Modica, che da calciatore ha vestito le maglie di numerosi club (tra cui il Palermo) ed è stato compagno di squadra di Totò Schillaci nel Messina a fine anni ’80, ha iniziato il suo percorso da allenatore al fianco di Zdenek Zeman, figura che ha profondamente influenzato il suo stile di gioco e la sua filosofia calcistica.

Dopo una carriera sviluppata principalmente tra Serie C e Serie D, l’approdo a Malta rappresenta una sfida affascinante: guiderà una squadra che parteciperà ai preliminari di Champions League, offrendo a Modica la possibilità di misurarsi per la prima volta su un palcoscenico europeo.