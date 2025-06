Davide Nicola tentato dal Modena

La Serie B potrebbe riabbracciare uno dei suoi allenatori più iconici. Davide Nicola, protagonista negli ultimi anni di miracolose salvezze in Serie A, è attualmente in colloqui con il Cagliari, ma secondo le ultime indiscrezioni la sua permanenza in Sardegna appare tutt’altro che certa.

Come riportato dalla Gazzetta di Modena, a monitorare con particolare attenzione l’evoluzione della situazione è il Modena, club ambizioso che guarda al prossimo campionato con l’obiettivo dichiarato di lottare per la promozione in Serie A.

Nonostante un ingaggio importante, i Canarini sarebbero pronti a compiere uno sforzo economico significativo per assicurarsi un tecnico di comprovata esperienza e carisma. Nicola, dal canto suo, potrebbe decidere di fare un passo indietro di categoria per guidare un progetto solido e ambizioso, dopo anni passati a gestire emergenze in massima serie.

Un incastro complicato ma suggestivo, che potrebbe regalare alla Serie B uno dei profili più carismatici del panorama tecnico italiano.