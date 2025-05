Tuttosport: “Palermo-Carrarese, le probabili formazioni”

Tutto pronto per Palermo-Carrarese, sfida decisiva per il piazzamento nella griglia playoff di Serie B. Fischio d’inizio alle 20:30 allo stadio Renzo Barbera, diretta su DAZN e Prime Video. Le due squadre si affronteranno con lo stesso modulo, un 3-4-2-1 a specchio, ma con ambizioni molto diverse: i siciliani puntano a migliorare la posizione per garantirsi il fattore campo, i toscani hanno già raggiunto la salvezza e giocheranno con la mente libera.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Alessio Dionisi si affiderà al blocco che ha battuto il Frosinone, confermando in avanti Pohjanpalo, supportato da Brunori e Verre. In mediana, toccherà a Ranocchia sostituire lo squalificato Blin, accanto a Gomes, uno dei quattro diffidati rosanero insieme a Lund, Magnani (non convocato) e Nikolaou.

PALERMO (3-4-2-1)

Allenatore: Dionisi

In campo:

Audero – Diakité, Baniya, Nikolaou – Di Mariano, Gomes, Ranocchia, Lund – Verre, Brunori – Pohjanpalo

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Ceccaroni, Buttaro, Pierozzi, Vasic, Segre, Di Francesco, Insigne, Le Douaron, Henry

Indisponibili: Gomis, Magnani

Squalificati: Blin

Diffidati: Gomes, Lund, Magnani, Nikolaou

CARRARESE (3-4-2-1)

Allenatore: Calabro

In campo:

Bleve – Guarino, Coppolaro, Imperiale – Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi – Torregrossa, Cherubini – Shpendi

A disposizione: Fiorillo, Illanes, Fontanarosa, Oliana, Milanese, Belloni, Bouah, Giovane, Manzari, Melegoni, Cerri, Finotto

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

Diffidati: Cherubini, Shpendi, Torregrossa

Palermo: Ceccaroni recuperato ma partirà dalla panchina. Dionisi non rinuncia ai titolari nonostante le diffide.

Carrarese: formazione tipo per Calabro, che punta sulla coppia Cherubini-Torregrossa a supporto di Shpendi.

Una gara che si annuncia tatticamente equilibrata, ma carica di significato per i rosanero, ancora in corsa per il quinto o sesto posto. Fischierà il match il signor Perri di Roma, con Nasca al VAR e Pagnotta all’AVAR.