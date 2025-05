Tuttosport: “Palermo, la missione. Riconquistare i tifosi”

Sarà un’altra serata ad altissima tensione per il Palermo, impegnato contro la Carrarese nell’ultima giornata della stagione regolare. La vittoria contro il Frosinone ha già garantito l’accesso ai playoff, ma come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, l’obiettivo è ora quello di scalare la classifica per guadagnare il vantaggio del fattore campo nel primo turno.

Per riuscirci, però, servirà una combinazione favorevole: vincere al Barbera e sperare in passi falsi di Juve Stabia e Catanzaro. Uno scenario da “allineamento dei pianeti”, come lo definisce Tuttosport, in una serata che si preannuncia rovente, tanto in campo quanto sugli spalti.

Contestazione continua, Dionisi: “Clima surreale, ma andiamo avanti”

Nemmeno il successo contro il Frosinone è bastato a placare il malcontento dei tifosi: ieri sono comparsi due striscioni di contestazione fuori dallo stadio Barbera, indirizzati all’allenatore Alessio Dionisi e all’ad Giovanni Gardini. Il tecnico non si nasconde:

«Mi dispiacerebbe ritrovare lo stesso clima della gara con il Frosinone. Era un contesto atipico, surreale. Ma i ragazzi hanno dato un segnale forte: tutti abbiamo lo stesso obiettivo, anche se i tifosi lo esprimono in modo diverso. Io cerco di isolarmi: la contestazione va avanti da tempo».

Come riportato da Luigi Butera su Tuttosport, Dionisi non nasconde l’amarezza per il clima che accompagna la squadra in un momento tanto delicato. Ma l’obiettivo resta chiaro: provare a migliorare la posizione in classifica e presentarsi ai playoff nelle migliori condizioni possibili.

Vincere, gestendo le energie: “La priorità è questa gara”

Contro una Carrarese già salva, ma potenzialmente pericolosa proprio per la leggerezza con cui potrà scendere in campo, Dionisi chiede concentrazione:

«Non dobbiamo fare una partita sgonfia. È molto importante. Loro verranno qui con merito, salvi da tempo, e questa leggerezza può giocare a loro favore».

Il Palermo dovrà anche gestire le forze: l’allenatore recupera Ceccaroni, mentre resta fuori Magnani. Il turnover sarà minimo: l’obiettivo primario è vincere, anche se tre titolari – Gomes, Nikolaou e Lund – sono diffidati e rischiano la squalifica in caso di ammonizione.

«Valutiamo solo in funzione della gara contro la Carrarese», spiega Dionisi. «I ragazzi dovranno stare attenti, ma la priorità è questa partita. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni. Abbiamo ancora delle possibilità, perché sprecarle?».