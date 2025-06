Tuttosport: “Palermo, 3 botti!”

Mentre a Pescara è attesa l’ufficialità di Vincenzo Vivarini come nuovo allenatore, pronto a prendere il posto di Silvio Baldini, a Palermo prende forma la squadra di Filippo Inzaghi. Il club rosanero ha di fatto chiuso tre operazioni in entrata, in attesa del quarto potenziale colpo in difesa.

In porta tornerà Emil Audero, 28 anni, già arrivato in prestito lo scorso gennaio: il Como lo cederà nuovamente a titolo temporaneo, ma con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A.

Il secondo innesto è Antonio Palumbo, 28 anni, trequartista del Modena, che sbarcherà in Sicilia in un’operazione che prevede la cessione di Dario Saric (28 anni, centrocampista italo-bosniaco) come parziale contropartita tecnica.

Il terzo acquisto è Tommaso Augello, terzino sinistro classe 1994, in uscita a parametro zero dal Cagliari: il contratto scadrà a fine mese, e il Palermo ha bruciato la concorrenza.

Il quarto nome sul taccuino è Alessandro Marcandalli, 22 anni, ex Venezia, di proprietà del Genoa. Il difensore è seguito anche da club di Serie A, ma i rosanero sono pronti a inserirsi con decisione.

Vasic in uscita, pressing su Mulattieri

Sul fronte cessioni, Aljosa Vasic (23 anni, trequartista italo-serbo) potrebbe tornare al Padova, dove è cresciuto, ma anche la Reggiana ha chiesto informazioni. Intanto il Padova riaccoglierà Jacopo Bacci (20 anni), regista di ritorno dall’Empoli che non lo riscatterà.

Lo Spezia è invece alla ricerca di una prima punta e punta forte su Samuele Mulattieri (24 anni), prodotto del proprio vivaio e protagonista della promozione del Sassuolo con 9 gol all’attivo. L’operazione, però, non potrà chiudersi prima dell’avvio del mercato.

Avellino, Empoli e Bari attive

L’Avellino sogna il colpo Diego Demme, 33 anni, mediano ex Napoli oggi all’Hertha Berlino. Contatti in corso. Sempre i lupi sono molto vicini anche a Emmanuel Gyabuaa (23 anni), mediano con 36 presenze e 4 assist nell’Atalanta U23 in Serie C.

Il Modena lavora invece per Luca Zanimacchia (26 anni), esterno destro della Cremonese, forte delle sue 125 presenze in B condite da 12 reti e 14 assist. L’Empoli ha chiuso per Edoardo Saporiti (23), ex Lucchese, centrocampista offensivo da 9 gol in 39 gare.

Infine, il Bari è sulle tracce della seconda punta Dominic Vavassori (19 anni), italo-brasiliano dell’Atalanta U23, reduce da una stagione esplosiva: 15 reti (di cui 5 ai playoff) in 33 presenze e 4 assist.

Monza, cambio storico alle porte

Capitolo a parte per il Monza, pronto a cambiare proprietà. Dalla famiglia Berlusconi, attraverso Fininvest, si passerà a un gruppo di investitori statunitensi. L’operazione dovrebbe essere ufficializzata all’inizio della prossima settimana. Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma, è in pole per diventare il nuovo CEO, con Nicolas Burdisso nel ruolo di direttore sportivo. In società potrebbe restare Adriano Galliani.