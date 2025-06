Tuttosport: “Amatucci ha già il futuro scritto, è promesso sposo del Palermo”

Non è una vigilia qualsiasi quella di Salernitana-Sampdoria, atto finale dei playout retrocessione. Come riportato da Marcello Festa su Tuttosport, l’aria a Salerno è pesante: polemiche, protocolli sanitari, inchieste e la decisione di molti gruppi ultras di disertare l’Arechi stanno segnando l’avvicinamento a una gara che vale una stagione. La squadra granata, apparsa spenta e rassegnata all’andata, dovrà ribaltare tutto. Ma l’ambiente è sfibrato.

La società è finita nel mirino dei tifosi per la gestione approssimativa dell’intero campionato. Intanto, come sottolineato ancora da Festa sulle colonne di Tuttosport, il tecnico Marino pensa a cambi radicali. In attacco, Cerri dovrebbe prendere il posto di Simy, mentre Raimondo e Verde si giocano una maglia. Potrebbe esserci spazio anche per una soluzione a due punte, con Tongya trequartista.

Nonostante la prova opaca al Marassi, la difesa a tre sarà confermata, così come il centrocampo, dove a fianco di Hrustic ci sarà ancora Amatucci. E proprio qui arriva la notizia più significativa: Marcello Festa rivela su Tuttosport che il giovane regista è ormai «promesso sposo del Palermo di Inzaghi». Un’operazione in dirittura d’arrivo, che porterà il centrocampista a vestire il rosanero nella prossima stagione.

Sempre secondo Tuttosport, l’accordo tra il Palermo e la Salernitana è vicino alla chiusura: Amatucci si aggregherà ai rosanero già per il ritiro di luglio. L’ennesimo segnale della pianificazione del club siciliano, e un segnale per Salerno: il futuro, almeno per uno dei protagonisti di questa sfida, è già scritto.