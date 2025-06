Gazzetta dello Sport: “Palumbo verso Palermo”

La Gazzetta dello Sport conferma: il Pescara ha accelerato per Vincenzo Vivarini, pronto a diventare il nuovo allenatore dopo l’addio a Silvio Baldini. La trattativa è ben avviata: manca solo la risoluzione del contratto con il Frosinone, ma – come riportato da Gazzetta – il tecnico abruzzese sembra orientato ad accettare l’offerta del presidente Sebastiani.

Nel frattempo, in Serie C, l’Entella si prepara a ufficializzare Chiappella: l’ex tecnico della Giana potrebbe ricevere subito un rinforzo, Fumagalli (Cosenza, di proprietà Como), già allenato in passato.

Sul fronte mercato, la Gazzetta dello Sport segnala anche il colpo Saporiti per l’Empoli: il trequartista classe 2001 arriva dalla Lucchese dopo un’ottima stagione.

Capitolo Palermo: il club rosanero continua a puntare Antonio Palumbo del Modena come rinforzo per la mediana. Secondo quanto scrive ancora la Gazzetta, l’eventuale arrivo del regista aprirebbe alla partenza di Aljosa Vasic, che ha mercato in Serie B: su di lui ci sono Padova e Reggiana.

Infine, attenzione all’Avellino: si guarda all’estero per rinforzare la rosa e Claudio Cassano, ex Roma e Cittadella, oggi al Chicago Fire, è più di un’idea. Sondato anche Diego Demme, mediano ex Napoli attualmente all’Hertha Berlino.