Il Resto del Carlino: “Pressing del Palermo su Palumbo”

MODENA — La nuova stagione riparte da una certezza: per il Modena, il reparto da rifondare è la difesa. Un’urgenza emersa chiaramente dopo una stagione deludente, chiusa senza playoff e con troppe fragilità dietro. Come riporta Il Resto del Carlino in un articolo firmato da Alessandro Troncone, si va verso un profondo restyling del reparto arretrato.

Con Riccardo Gagno ormai ai saluti e un ventaglio di nomi al vaglio per il nuovo portiere — Chichizola, Silvestri e Radunovic su tutti — il primo vero rinforzo sarà Davide Adorni. Il 32enne difensore, reduce dall’esperienza al Brescia, è conteso anche dal Monza ma appare vicino all’accordo biennale con i gialloblù. Un innesto d’esperienza, perfetto per il progetto tattico di Andrea Sottil, deciso a proseguire con la difesa a tre.

Adorni, sottolinea ancora Il Resto del Carlino, è un centrale duttile in grado di occupare tutte le posizioni del pacchetto arretrato. Un profilo ideale per una retroguardia che avrà bisogno di equilibrio ed elasticità. Intanto si continua a trattare con il Cagliari per il rinnovo del prestito di Di Pardo, elemento chiave sulle corsie: l’ottimismo cresce, complici la volontà del calciatore di restare e le prestazioni convincenti della scorsa stagione.

A centrocampo, invece, il Palermo è pronto ad affondare il colpo per Jacopo Palumbo. Le manovre entreranno nel vivo dalla prossima settimana: i rosanero puntano a chiudere in tempo per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa già solida per il raduno estivo. Come riferito da Il Resto del Carlino, sul piatto ci sarebbe Saric come contropartita, ma non è l’unico nome nel taccuino del ds Andrea Catellani.

Al momento, però, si è ancora lontani dalla chiusura. «Strada lunghissima», scrive Troncone, e servirà tempo per trovare una quadra, anche in considerazione del valore di Palumbo e del pressing di altre società. Il mercato, intanto, continua a girare e per il Modena le offerte — soprattutto in uscita — saranno inevitabili.