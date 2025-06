Pisa, no al Palermo per Tramoni: il club punta forte su “Monsieur Formidable”

Tra trattative in entrata e in uscita, e in attesa dell’annuncio ufficiale di Alberto Gilardino come nuovo allenatore, il Pisa continua a lavorare su più tavoli. In particolare, dalla Sicilia è arrivata una nuova richiesta per uno dei gioielli nerazzurri: Matteo Tramoni.

Secondo quanto riportato da Michele Bufalino su Sestaporta.news, il Palermo ha provato nuovamente ad affondare il colpo per il trequartista francese, già oggetto di un primo sondaggio nel corso della trattativa che ha portato Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero. Anche in quel caso, però, il club toscano aveva risposto con un secco rifiuto.

La storia si è ripetuta: il Palermo ha rilanciato per “Monsieur Formidable”, come è stato soprannominato per le sue qualità tecniche, ma il Pisa ha ribadito il proprio no. Una decisione netta che riflette la strategia societaria: Tramoni non è considerato un esubero, ma anzi un asset fondamentale su cui puntare nella prossima stagione, con l’obiettivo di valorizzarlo ulteriormente e, eventualmente, cederlo in futuro a cifre superiori ai 10 milioni di euro.

Bufalino sottolinea come la richiesta per il talento corso sia partita direttamente da Inzaghi, a conferma della stima tecnica che il nuovo tecnico del Palermo nutre nei suoi confronti. Tuttavia, al momento, i nerazzurri non intendono cedere alle avances, concentrandosi piuttosto sulla definizione delle operazioni in uscita per snellire la rosa.