Repubblica: “Palermo, Osti al lavoro tra uscite e nuovi arrivi. I nomi”

Una lista lunga e articolata è già nelle mani di Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo, dove entrate e uscite si intrecciano in una fitta rete di valutazioni tecniche e strategiche. A riferirlo è Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, che sottolinea come il giudizio decisivo spetterà comunque a Filippo Inzaghi, pronto a prendersi il tempo necessario durante il ritiro di Châtillon, al via il 13 luglio, per testare dal vivo ogni elemento della rosa.

Tra le uscite imminenti, spicca il nome di Sebastiano Desplanches, destinato a partire in prestito dopo aver ritrovato fiducia con l’Under 21 azzurra. Protagonista nella vittoria contro la Slovacchia, il portiere classe 2003 ha vissuto una stagione difficile in rosanero, cominciata da titolare e chiusa all’ombra di Emil Audero.

Proprio Audero, come ribadisce Geraci su Repubblica, è sempre più vicino a un ritorno in Sicilia. Il Como è disposto a cederlo e le parti stanno definendo i dettagli di un accordo che accontenterebbe tutti.

Un’alternativa tra i pali potrebbe essere Jesse Joronen (32), in uscita dal Venezia e legato da una forte amicizia con Pohjanpalo, di cui è stato anche testimone di nozze. Il portiere finlandese ha già espresso la volontà di cambiare aria, aprendo indirettamente le porte a un eventuale interesse del Palermo.

In difesa, è in partenza Dimitrios Nikolaou, con l’AEK Atene interessato a riportarlo in patria. Più complessa la situazione di Vasic: il Padova è in pole per un prestito, ma anche la Reggiana e lo Spezia sono alla finestra. Quest’ultimo vorrebbe inserirlo come contropartita per portare in Sicilia Salvatore Elia, valutato 1,2 milioni (di cui il 50% spetta all’Atalanta), già nel mirino di Osti e autore di una breve parentesi in maglia rosanero nel 2022-23.

Buttaro, invece, resta fuori dalle rotazioni e potrebbe scendere in Serie C, con Carrarese e Cosenza interessate. Resta un’incognita anche il destino del trio Insigne-Di Mariano-Di Francesco, poco compatibile col modulo di Inzaghi. Tra i tre, il più duttile – Di Francesco – potrebbe essere rivalutato.

Sul fronte entrate, tutto appare apparecchiato per l’arrivo di Tommaso Augello (30), che si svincolerà dal Cagliari. L’esterno sinistro è stato uno dei migliori assistman della passata stagione (7 passaggi vincenti) e rappresenta un’occasione a costo zero. L’obiettivo è affiancarlo a Lund, consentendo al giovane norvegese di crescere senza pressioni.

In mediana, il Palermo punta forte su Jacopo Palumbo del Modena, che chiede circa 3 milioni. I rosa vorrebbero abbassare la cifra inserendo Saric come contropartita, ma il bosniaco preferirebbe fare ritorno al Cesena.

Infine, Alessandro Geraci sgombra il campo dai rumors: «Nessun contatto con Mario Balotelli, non è nei pensieri di Inzaghi».