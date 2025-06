Giornale di Sicilia: “Palermo, accelerata su Augello ed Elia. Audero e Palumbo le altre priorità”

Il Palermo lavora senza sosta per consegnare a Inzaghi un gruppo già ben delineato in vista del ritiro estivo. L’inizio ufficiale del mercato è fissato tra dieci giorni, ma il club rosanero – come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia – si è mosso da tempo per assicurarsi i primi innesti e definire l’ossatura su cui costruire l’assalto alla Serie A.

Le fasce sono una priorità. A sinistra, pur avendo Lund in rosa, si cerca un profilo più esperto e decisivo in fase offensiva: il primo nome sulla lista è quello di Tommaso Augello, in uscita dal Cagliari a parametro zero. Secondo quanto scrive Radicini, la trattativa è già ben avviata e la chiusura potrebbe arrivare prima dell’apertura ufficiale del mercato, nonostante la concorrenza di altri club.

Sul versante destro, il Palermo punta deciso su Salvatore Elia dello Spezia. Il costo dell’operazione si aggira poco sopra il milione di euro, ma i rosa vogliono abbassarlo inserendo una contropartita tecnica: sul tavolo il nome di Vasic, che piace al Padova, oltre ai 400 mila euro ancora da corrispondere per Aurelio. I contatti sono continui e un’accelerazione è attesa a breve.

Porta e centrocampo sono le altre aree in evidenza. Emil Audero, in uscita dal Como, è il profilo individuato per difendere i pali. La chiave sarà la formula del trasferimento: il club lombardo chiede un esborso immediato e un riscatto da circa 3 milioni, obbligatorio in caso di promozione. Le parti, però, sono al lavoro per trovare un accordo soddisfacente per entrambi.

Per la mediana il Palermo punta forte su Jacopo Palumbo del Modena. Lo scoglio – secondo il Giornale di Sicilia – riguarda la contropartita: il club emiliano non è convinto da Saric, rientrato dal prestito al Cesena, e avrebbe chiesto invece Desplanches. Il Palermo non esclude la cessione del portiere dell’Under 21, ma vorrebbe mantenere il controllo del cartellino per garantirne la valorizzazione. Anche in questo caso si discute sulla formula più adatta.

Per la difesa, infine, resta viva la pista Marcandalli del Genoa, ma la dirigenza rosanero sta valutando anche altre soluzioni già pronte nel caso l’operazione non si sblocchi.

Il tempo stringe, e il Palermo vuole presentarsi al ritiro con una squadra già competitiva. I primi tasselli sono pronti a incastrarsi.