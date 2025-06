Giornale di Sicilia: “Brunori sogna la A e il record. E questa volta il Palermo è tutto con lui”

La quinta stagione di Matteo Brunori in rosanero comincia sotto il segno della fiducia e della determinazione. Niente più incertezze, sirene di mercato o incomprensioni: oggi l’attaccante italo-brasiliano è più che mai al centro del progetto Palermo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’estate 2024 si apre con un segnale chiaro: il numero 9 vuole restare, battere record e, soprattutto, inseguire quella promozione in Serie A che è sfuggita nelle ultime stagioni.

«Uno dei sogni si sta già realizzando – scrive Arena – ed è quello di gettare le basi per un’estate tranquilla, lontana da sirene di mercato e con la certezza di un ruolo centrale nel progetto tecnico». Una condizione che fino a un anno fa sembrava difficile da immaginare. Le frizioni post-Venezia, i malintesi con la tifoseria e i rumors su un possibile addio avevano raffreddato il rapporto tra il capitano e l’ambiente. Ma il mancato trasferimento, il ritorno da protagonista nel girone di ritorno e soprattutto la fiducia di Carlo Osti hanno cambiato tutto. Il prolungamento del contratto fino al 2028 è stato solo il primo passo.

Ora, come riporta il Giornale di Sicilia, Brunori sta preparando la nuova stagione con largo anticipo: ha deciso di restare a Palermo anche dopo la fine degli allenamenti, dedicandosi a una preparazione atletica individuale per farsi trovare pronto al ritiro in Valle d’Aosta. Una scelta che conferma le intenzioni del giocatore e della società, pronte a condividere lo stesso obiettivo.

E in cima alla lista dei desideri del numero 9 c’è quella promozione in Serie A che continua a sfuggire dal ritorno in B nel 2022. Stavolta però l’attaccante avrà al suo fianco una spalla di grande livello come Pohjanpalo, con cui formerà una coppia d’attacco potenzialmente devastante nel nuovo 3-5-2 targato Inzaghi. Secondo Arena, l’intesa tra i due verrà affinata in ritiro, ma già si intravedono i margini per una stagione di grande impatto offensivo.

Ma Brunori non punta solo alla Serie A: nel mirino c’è anche il record assoluto di reti nella storia del Palermo. A oggi ne ha realizzate 75 in quattro stagioni, e ne mancano solo sei per raggiungere Fabrizio Miccoli in cima alla classifica all time. Come evidenzia Alessandro Arena, nell’ultima stagione Brunori ha chiuso con 9 gol – un calo rispetto agli anni precedenti (29, 20 e 17) – ma fortemente condizionato dalla panchina fissa nel girone d’andata.

Con Inzaghi in panchina e un attacco costruito per segnare, il capitano avrà tutto per riscattarsi. E Palermo è pronta a sognare con lui.