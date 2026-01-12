Tuttosport: “Mantova-Palermo 1-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 12, 2026

Un pareggio che pesa più di una sconfitta. Il Palermo controlla la gara, passa subito in vantaggio, ma non riesce a dare il colpo decisivo e viene punito sull’ultima azione utile. Come analizzato da Angelo Maria Castaldo su Tuttosport, la beffa di Marras al 95’ cancella una prova complessivamente positiva dei rosanero, incapaci però di trasformare il dominio territoriale in una vittoria piena. Di seguito, le pagelle di Tuttosport, firmate da Angelo Maria Castaldo per Tuttosport.

Marcatori

pt 10’ Ceccaroni
st 50’ Marras

Mantova (3-4-2-1)

Bardi 6.5;
Castellini 6,
Cella 6,
Maggioni 5.5 (14’ st Paoletti 5.5);
C. Bani 6,
Wieser 5.5,
Trimboli 6 (14’ st Zuccon 6),
Fiori 6 (30’ st Marras 7);
Falletti 6 (30’ st Bragantini 5.5),
Ruocco 6 (14’ st Mensah 6);
Mancuso 6.

A disp.: Andrenacci, Vukovic, Mullen, Pittino, Marai, Fedel.
All.: Modesto 6.5

Palermo (3-4-2-1)

Joronen 6;
Peda 5.5 (25’ st Bereszynski 5.5),
M. Bani 6,
Ceccaroni 6;
Pierozzi 5.5,
Segre 6 (36’ st Giovane 5),
Vasic 6 (19’ st Le Douaron 5.5),
Augello 6;
Palumbo 5.5 (25’ st Blin 5.5),
Ranocchia 6 (25’ st Gomes 5);
Pohjanpalo 5.5.

A disp.: Gomis, Avella, Veroli, Diakité, Gyasi, Corona.
All.: Inzaghi 6

Arbitro

Perenzoni di Rovereto ng
(27’ pt Mucera di Palermo 5.5)

