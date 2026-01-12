Tuttosport: “Palermo, che beffa. Pari Mantova al 95’”

La magia di Tommaso Marras, all’ultimo respiro, salva il Mantova e regala a Modesto un punto che vale oro soprattutto per il morale. Al “Martelli” finisce 1-1, con il Palermo che mastica amaro per una vittoria accarezzata a lungo e sfumata nei minuti di recupero. Come racconta Angelo Maria Castaldo su Tuttosport, il pareggio pesa eccome per i rosanero, che restano a quattro punti dalla promozione diretta e non riescono a rispondere ai successi di Frosinone e Venezia.

La sfida è anche un intreccio di ex e incroci familiari: il derby dei fratelli Bani e il confronto con Rinaudo, direttore sportivo dei virgiliani e grande ex rosanero, molto attivo anche sul fronte mercato. Tra i pali del Mantova esordisce Bardi, appena arrivato proprio dal Palermo, protagonista di una prestazione solida. Un dettaglio che Angelo Maria Castaldo evidenzia nel suo racconto su Tuttosport, sottolineando come il destino abbia reso la serata ancora più amara per i siciliani.

Il Palermo parte forte e passa subito in vantaggio al 9’: Vasic serve con precisione l’inserimento di Ceccaroni, che da pochi passi batte Bardi. I padroni di casa provano a reagire e reclamano un calcio di rigore su una conclusione di Falletti, ma l’arbitro lascia correre. Nel lungo recupero del primo tempo, i rosanero sfiorano il raddoppio con Vasic, murato da Bardi, mentre Mancuso, altro ex, non trova la deviazione vincente di testa.

La gara è spezzettata e nervosa, segnata anche dall’infortunio dell’arbitro Perenzoni, costretto a lasciare il campo: al suo posto entra il quarto uomo Mucera, palermitano, che nel finale espellerà Inzaghi per proteste. Un episodio che Angelo Maria Castaldo su Tuttosport inserisce nel contesto di una partita sempre tesa e giocata sul filo.

Nella ripresa il Palermo continua a controllare senza affondare il colpo. Palumbo va vicino al raddoppio con un diagonale che esce di poco, poi la partita sembra scivolare verso la conclusione naturale. Ma al 95’ arriva la perla che ribalta tutto: Marras recupera palla e lascia partire un sinistro straordinario da fuori area che non lascia scampo a Joronen. Un’esplosione di gioia per il pubblico biancorosso e una doccia gelata per i rosanero.

Un pareggio che fa male, perché maturato sull’unica vera occasione concessa al Mantova. Come sottolinea ancora Angelo Maria Castaldo sulle pagine di Tuttosport, il Palermo butta via due punti pesantissimi nella corsa alla Serie A. Nel prossimo turno i rosanero ospiteranno lo Spezia nel posticipo, mentre il Mantova farà visita al Padova, ancora alla ricerca della prima vittoria dell’era Modesto, ma rinfrancato da un risultato che vale molto più della classifica.