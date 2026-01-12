Giornale di Sicilia: “Palumbo inventa, Vasic assist-man, Segre instancabile. Le pagelle di Mantova-Palermo”

Un pareggio che fa rumore e lascia strascichi, più mentali che di classifica. Il Palermo domina a lungo al “Martelli”, passa subito in vantaggio, ma non chiude la partita e viene punito all’ultimo tiro disponibile. Come analizza Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la beffa finale di Mantova nasce da una gestione incompleta di una gara controllata per larghi tratti. Tra i rosanero brillano Palumbo e Vasic, decisivi nell’azione del gol, mentre restano rimpianti per una vittoria gettata via nel recupero. Di seguito, le pagelle del Giornale di Sicilia, firmate da Luigi Butera.

Joronen 5,5

Una partita quasi da spettatore, poi alla fine il tiro che rovina tutto. C’è veleno nella conclusione di Marras, ma resta il dubbio che lui potesse fare di più.

Peda 5,5

C’è Ruocco dalle sue parti, qualche volta lo soffre. In più è un po’ troppo impreciso quando deve uscire con la palla al piede. Va fuori quando serve un po’ d’esperienza.

Bereszynski 6

Il pareggio non arriva per colpa sua, spezzone sufficiente.

Bani 6,5

All’inizio regge qualche duello con Mancuso, poi la sua partita va in crescendo. Non sbaglia più e nel finale sfiora anche il gol con una giocata da brasiliano.

Ceccaroni 7

Altra partita perfetta. Un muro in difesa, magico anche sotto porta con il primo gol stagionale. Il suo apporto si sente fino alla fine.

Pierozzi 6

Probabilmente non è ancora al meglio. Primo tempo sotto tono, ripresa di altro livello. Gli manca il guizzo però.

Segre 6,5

Stavolta riesce ad abbinare qualità e quantità. Sradica palloni, si propone con continuità e sgobba fino a quando ne ha.

Ranocchia 6,5

Stesso discorso di Segre. Ci mette intensità e piedi. Fa partire l’azione con pulizia, contrasta forte. Ci prova, ma non ha fortuna. Ammonito e poi sostituito.

Gomes 6

Fa quello che deve, ma gli mancano gli strappi che servivano.

Augello 5,5

Rovina la sua giornata alla fine, su Marras chiude con un pizzico di ritardo ed è un pasticcio. Prima tante sgassate e buone sovrapposizioni.

Palumbo 6,5

Colpo di bacchetta magica sull’azione che porta al gol, l’apertura per Vasic è di altra categoria. Corre e svaria dalla mediana in su, nella ripresa va anche vicino al gol. Poi si accomoda in panchina per esigenze tattiche.

Blin 6

Anche lui fa il suo.

Vasic 6,5

Ripaga la fiducia di Inzaghi con un grande assist e con una partita di sostanza. Un po’ egoista nella ripresa quando viene anche sostituito.

Giovane sv

Il gol nasce nella sua zona, ma non è colpa sua.

Le Douaron 5,5

Non porta quello che dovrebbe. Perde troppi palloni.

Pohjanpalo 6

Stavolta resta all’asciutto. È anche sfortunato quando Maggioni prima e Bardi dopo gli dicono no nella stessa azione. Generoso quando rincorre un avversario nella sua metà campo.

Allenatore Inzaghi 6

Vasic è una mossa vincente, l’atteggiamento è giusto. Cambi un po’ conservativi, ma il Palermo paga perché non sa chiuderla. Ecco, deve tornare a spiegare alla squadra cos’è l’istinto killer, di cui lui è stato specialista.

Arbitro Perenzoni sv

Nel suo spezzone non sbaglia per colpa sua, ma per la segnalazione del secondo assistente. Il Var lo salva, né Ceccaroni né Vasic sono in fuorigioco, gol valido.

Arbitro Mucera 5

Primo palermitano ad arbitrare il Palermo in gare ufficiali. Dà la sensazione di avere sempre fretta a fischiare. Sbaglia troppo, espelle Inzaghi senza un vero motivo e poi è costretto dal Var a fare marcia indietro sul rosso a Castellini.