Tuttosport: “Venezia: oggi arriva Ambrosino. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il Venezia è tornato in zona promozione diretta e, dopo aver scalzato il Monza dal secondo posto, accelera anche sul mercato. Come riportano Marco Bisacchi e Gianluca Scaduto su TuttoSport, il club lagunare è pronto a chiudere per Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli. Poco spazio in azzurro per lui, appena quattro presenze per 96 minuti complessivi, e ritorno in Serie B dove vanta già 83 partite, 10 gol e 8 assist, nonostante una stagione non esaltante a Frosinone.

Settimana calda anche in casa Sampdoria. Secondo quanto riferito da Marco Bisacchi e Gianluca Scaduto del TuttoSport, i blucerchiati lavorano su due innesti in vista della gara di venerdì contro l’Entella. In difesa prende quota la pista che porta a Mattia Viti, centrale classe 2002 di proprietà del Nizza e in prestito alla Fiorentina, dove ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione. Il giocatore non ha ancora dato il via libera definitivo, ma filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione.

Sempre dalla Fiorentina può arrivare anche Christian Kouamé. L’attaccante ivoriano, 28 anni, è reduce da un lungo stop per infortunio e finora è rimasto ai margini del campionato. Come sottolinea ancora Marco Bisacchi su TuttoSport, Kouamé potrebbe trasferirsi alla Sampdoria in prestito, andando a rinforzare un reparto offensivo già composto da Coda, Brunori, Pafundi e Cuni, su cui resta vivo l’interesse del Bari.

Movimenti anche in Serie C, con riflessi sulla cadetteria. L’Entella è pronta ad accogliere Riccardo Turicchia, terzino sinistro classe 2002 della Juventus Next Gen, reduce da 19 presenze e un gol. I liguri contendono inoltre alla Salernitana l’attaccante Luigi Cuppone, 28 anni, protagonista con l’Audace Cerignola. Come riportano Marco Bisacchi e Gianluca Scaduto sulle colonne di TuttoSport, l’Avellino è vicino a Coli Saco, centrocampista classe 2001 di proprietà del Napoli e attualmente in prestito allo Yverdon Sport, mentre lo Spezia stringe per Pedro Mendes del Modena.

Attenzione anche al Modena, osservato speciale dal Bologna. Il ds Giovanni Sartori era all’Euganeo per seguire Yanis Massolin, trequartista francese classe 2001, una delle rivelazioni della Serie B. Infine il Cesena lavora su due profili già seguiti in estate: Alessandro Di Pardo, terzino destro del Cagliari, e Alessandro Pietrelli, esterno offensivo della Juventus Next Gen in prestito al Venezia ma con poco spazio.