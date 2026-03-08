Tuttosport: “Il Palermo cerca punti per la Serie A”

Il Palermo prova a riaprire la corsa alla promozione diretta e la trasferta di Carrara può diventare un passaggio decisivo. Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, la sconfitta del Monza offre ai rosanero la possibilità di portarsi a tre punti dal secondo posto proprio alla vigilia dello scontro diretto della prossima settimana.

Secondo Luigi Butera su Tuttosport, la squadra di Filippo Inzaghi ha davanti una grande occasione ma dovrà tornare a fare risultato lontano dal Barbera, dove il successo manca dalla fine di gennaio. Nell’ultima trasferta, infatti, i rosanero sono usciti sconfitti dal campo del Pescara con una prestazione negativa che la squadra vuole subito archiviare.





Alla vigilia della sfida dello stadio dei Marmi, Inzaghi ha ribadito la fiducia nel gruppo. «Siamo ripartiti alla grande contro il Mantova, adesso dobbiamo confermarci contro la Carrarese che è un’ottima squadra», ha spiegato l’allenatore rosanero. Parole riportate da Luigi Butera su Tuttosport, che sottolineano come il tecnico consideri la gara di Carrara una tappa fondamentale del cammino.

Inzaghi sa bene che la Serie B non concede margini di distrazione. «Sarà una partita complicata come tutte in Serie B, ma anche stavolta dipenderà solo da noi», ha aggiunto il tecnico del Palermo, come riportato ancora da Luigi Butera su Tuttosport.

Le scelte di formazione

Dal punto di vista dell’undici iniziale, il Palermo dovrà fare i conti con alcune assenze. Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, la squalifica di Pierozzi obbligherà Inzaghi a cambiare sulla fascia destra, con Gyasi favorito per partire dal primo minuto.

A centrocampo, invece, Gomes appare in vantaggio su Segre per una maglia da titolare. Una scelta che potrebbe essere dettata anche dalla necessità di gestire le energie in una settimana molto intensa.

«Ci vorrà tanta energia, dobbiamo capire chi ha bisogno di riposo — ha concluso Inzaghi — ma non ci sono problemi, ho una grande squadra».

Il Palermo, dunque, si presenta a Carrara con un obiettivo chiaro: tornare a vincere in trasferta e sfruttare l’occasione offerta dalla classifica per rilanciare la corsa alla Serie A.