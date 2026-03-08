Tuttosport: “Il Mancio in soccorso della Samp nei guai”

Marzo 8, 2026
La Sampdoria si presenta alla sfida di oggi contro il Frosinone con la classifica sempre più delicata e con la panchina di Salvatore Foti sotto pressione. Come racconta Tuttosport, i blucerchiati arrivano alla gara dello Stirpe con l’obbligo di fare risultato per evitare di scivolare nelle zone più pericolose della classifica.

Secondo quanto evidenzia Tuttosport, la posizione dell’allenatore doriano non è più così solida come qualche settimana fa. A pesare non è soltanto il rendimento recente della squadra, ma anche una situazione ambientale diventata più tesa nelle ultime settimane. Il quotidiano Tuttosport sottolinea come la Sampdoria rischi seriamente di ritrovarsi già questa sera in piena zona retrocessione in caso di risultato negativo contro il Frosinone.


Il momento è complicato anche per le assenze. Come riportato da Tuttosport, la Sampdoria dovrebbe rinunciare a Conti, fermato da un problema muscolare, mentre non recupererà neppure Hadzukadunic in difesa. Una situazione che obbligherà lo staff tecnico a rivedere alcune scelte di formazione.

Secondo le indicazioni riportate da Tuttosport, i blucerchiati potrebbero passare dal 3-4-2-1 al 3-5-2, con Soleri al fianco di Brunori in attacco. I due si conoscono bene avendo già giocato insieme ai tempi del Palermo. In mezzo al campo possibile spazio alla coppia formata da Esposito e Ricci, con Begic tra centrocampo e trequarti.

Nonostante le difficoltà a centrocampo – dove oltre a Conti manca anche Henderson – la Samp dovrebbe confermare Abildgaard come punto di riferimento davanti alla difesa, con Palma e Viti a supporto. In porta dovrebbe essere confermato Martinelli, mentre difficilmente troveranno spazio alcuni giocatori della passata stagione come Depaoli, Riccio e Ferrari, che in questa fase non sembrano godere di grande fiducia.

Come sottolinea ancora Tuttosport, la partita di oggi rappresenta un crocevia importante anche perché la prestazione contro la Juve Stabia nell’ultimo turno – nonostante il pareggio – non ha convinto pienamente l’ambiente doriano.

Nel frattempo, nella serata di venerdì, il ritiro della Sampdoria a Roma ha ricevuto una visita speciale. Roberto Mancini, grande ex blucerchiato, ha incontrato la squadra. Il legame con il club resta fortissimo: suo figlio Andrea Mancini è infatti il direttore sportivo della Sampdoria e sarà chiamato a valutare nelle prossime settimane anche il futuro di Foti.

Il rapporto tra Mancini e l’ambiente doriano è sempre stato molto stretto. In società e nello staff tecnico, ricorda Tuttosport, sono ancora presenti diversi uomini legati alla sua storia blucerchiata, da Lombardo a Invernizzi fino a Gregucci.

Ma prima di pensare al futuro, la Sampdoria deve concentrarsi sul presente. E il presente dice che la squadra blucerchiata è chiamata a fare punti a Frosinone per allontanarsi da una zona della classifica sempre più pericolosa.

